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    Spanischer Kampfjet schießt Drohne über Rumänien ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Spanischer F-18 schießt Drohne über Rumänien ab
    • Drohne kam aus Moldau, Trümmer fielen bei Galați
    • Nato verstärkt Überwachung an der Ostflanke
    Spanischer Kampfjet schießt Drohne über Rumänien ab
    Foto: Siarhei - 356130783

    BUKAREST (dpa-AFX) - Ein spanischer Kampfjet hat im Rahmen der Nato-Luftraumüberwachung eine Drohne über Rumänien abgeschossen. Die Drohne wurde um 04:44 Uhr aus dem moldauischen Luftraum kommend über Rumänien bemerkt, um 05:01 Uhr folgte der Abschuss durch das Kampfflugzeug vom Typ F-18, wie das Verteidigungsministerium über die Plattform X mitteilte. Die Trümmer seien vermutlich im Bezirk Galati über unbewohntem Gelände abgestürzt. Das Ministerium machte keine Angaben zur Herkunft der Drohne.

    Der EU- und Nato-Staat Rumänien grenzt an die Ukraine und an Moldau. Russland greift die Ukraine immer wieder mit zahlreichen Drohnen an. In Rumänien wurden im Grenzgebiet bereits mehrfach russische Drohnentrümmer geborgen. Ende Mai hatte eine russische Drohne in der grenznahen Stadt Galati auch ein Hochhaus getroffen.

    Nur zwei Tage nach Abschuss von Drohne über Lettland

    Auch in anderen Staaten der Nato-Ostflanke gab es bereits Fälle, in denen russische oder fehlgeleitete ukrainische Drohnen den Luftraum von Mitgliedsstaaten des Verteidigungsbündnisses verletzten. Erst am Freitag schoss ein italienischer Eurofighter über Lettland eine Drohne vom Himmel.

    Größere Nato-Staaten unterstützen Rumänien wegen des Ukraine-Kriegs bei der Luftraumüberwachung. Im Baltikum übernehmen sie abwechselnd die Luftraumüberwachung der Mitgliedsstaaten Estland, Litauen und Lettland, die keine eigenen Kampfjets besitzen.

    Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen Russlands Angriffskrieg. Fast täglich greift Moskau das Nachbarland mit Drohnen und Raketen an./jbz/DP/zb







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