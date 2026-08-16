Bahnhof Fangschleuse bei Tesla-Werk in Grünheide geöffnet
- Bahnhof Fangschleuse nahe Tesla nimmt Betrieb auf
- RE1 verbindet Berlin und Frankfurt (Oder)
- Verzögerte Öffnung startet erst am Samstagabend
GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Der neue Bahnhof Fangschleuse nahe dem Tesla-Werk in Grünheide (Landkreis Oder-Spree) südöstlich von Berlin ist in Betrieb gegangen. Nach einer Verzögerung bei der Öffnung nahm der Zugverkehr am Samstagabend gegen 19.30 Uhr auf.
Erste Züge des Regionalexpress RE1 fuhren über den neu gebauten Bahnhof, wie die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (Odeg) als Betreiber der Linie mitteilte. Die Deutsche Bahn bedauerte die Verzögerung für die Fahrgäste und den anderen Bahnbetreiber nach eigenen Angaben ausdrücklich.
Die Linie RE1 verbindet unter anderem Berlin und Frankfurt (Oder). Sie gilt als wichtige Pendlerstrecke, unter anderem für Mitarbeiter der Tesla-Autofabrik.
Ursprünglich sollten die ersten Züge seit dem Morgen den neuen Bahnhof bedienen. Erst am Abend zuvor hatte die Bahntochter DB InfraGo nach Angaben der Odeg mitgeteilt, dass sich die Öffnung der Strecke verzögern werde.
Der neue Bahnhof, der näher am Tesla-Werk liegt als die bisherige Verkehrsstation, wurde in 16 Monaten gebaut und soll unter anderem den Einsatz längerer Züge ermöglichen./mow/DP/zb
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