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    Bürgermeister

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    Ukraine greift Moskau mit 600 Drohnen an

    Für Sie zusammengefasst
    • Ukraine greift Moskau mit rund 600 Drohnen an
    • Luftabwehr zerstört 201 Drohnen in der Region
    • Drei Menschen verletzt, Russland beschießt Ukraine
    Bürgermeister - Ukraine greift Moskau mit 600 Drohnen an
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MOSKAU (dpa-AFX) - Die Ukraine hat die Region der russischen Hauptstadt nach Angaben von Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin in der Nacht mit rund 600 Drohnen angegriffen. Davon seien 201 in der Region Moskau von der Luftabwehr zerstört worden, schrieb Sobjanin auf der Plattform Telegram. Die meisten Drohnen seien bereits vorher beim Anflug auf die Region abgewehrt worden, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Tass den Bürgermeister.

    Der ukrainische Angriff auf Moskau schien eine der größten bisherigen Angriffswellen Kiews zu sein. Ende Juli etwa berichteten russische Behörden von 390 Drohnen in einer Nacht, Anfang Juli waren es 452 gewesen.

    Bürgermeister Sobjanin sprach nun von drei Verletzten. Er machte keine Angaben zu möglichen Schäden. Der ukrainischen Nachrichtenseite "Kyiv Independent" zufolge trafen die Angriffe in der Region Moskau unter anderem Industrieeinrichtungen sowie ein Lager des russischen Online-Händlers Wildberries. Die Ukraine hatte dessen Einrichtungen zuletzt auch in anderen russischen Landesteilen angegriffen.

    Russland griff die Ukraine in der Nacht nach Angaben aus Kiew auch erneut mit ballistischen Raketen, Gleitbomben und Drohnen an. Ziele waren unter anderem die Hauptstadt Kiew sowie die Industriestädte Krementschuk und Krywyj Rih.

    Die Angaben der beiden Kriegsparteien konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen den russischen Angriffskrieg. Für Gegenangriffe auf russisches Gebiet nutzt Kiew vor allem Drohnen./jbz/DP/zb







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