12,6 Prozent Plus: Darum kennt die Almonty Industries-Aktie gerade kein Halten

Auf der positiven Seite dominiert in den Beiträgen die Einschätzung, dass Almonty in einem strukturell unterversorgten Markt eine Ausnahmeposition einnimmt. Mehrfach hervorgehoben wird, dass Sangdong nach Unternehmensangaben seit dem 1. Juli kommerziell läuft und damit nun zusätzliche Mengen in einen Markt liefert, in dem westliche Abnehmer laut Newsletter und Branchenkommentaren nur schwer frei verfügbares Wolfram finden. Die Community verweist immer wieder auf einen APT-Preis von über 3.000 US-Dollar je mtu und interpretiert dies als Zeichen einer anhaltenden Knappheit, die sich bislang kaum in Nachfrageeinbrüchen niederschlägt.

Die Aktie von Almonty Industries hat in der zurückliegenden Woche mit einem Kursplus von 12,6 Prozent deutlich zugelegt und damit die Diskussionen in der Community spürbar angeheizt. Zwischen Wochentief bei 10,965 Euro und Wochenhoch bei 12,75 Euro arbeitete sich der Titel an einen charttechnisch wichtigen Widerstand heran, während das Handelsvolumen eher unterdurchschnittlich blieb. Im Zentrum der Debatte stand die Frage, ob Almonty dank des Produktionsstarts der Wolframmine Sangdong und der angespannten Marktlage tatsächlich zu einem strategischen Schlüsselwert im Westen wird – oder ob der Kurs der operativen Realität bereits zu weit vorausgeeilt ist.

Besonders stark gewichtet werden die jüngst veröffentlichten Quartalszahlen, die einen Umsatzanstieg um 498 Prozent gegenüber dem Vorjahr zeigen sollen – nach Darstellung des CEO vollständig aus den bestehenden Minen und noch ohne Beitrag von Sangdong. In der Lesart vieler Anleger unterstreicht dies, dass Almonty bereits vor dem Hochlauf des koreanischen Projekts von den hohen Preisen profitiert. Der Hinweis auf ein negatives KGV von -20,62 für das Vorjahr wird dabei eher als Altlast einer Übergangsphase gesehen, in der Investitionen und Anlaufkosten dominierten.

Als weiterer Pluspunkt gilt die Finanzierungsstruktur: In der Community wird eine Wandelanleihe über 800 Millionen US-Dollar diskutiert, die laut CEO-Aussagen nur zu einer potenziellen Verwässerung von rund sieben Prozent führen soll und erst bei einem deutlich höheren Kursniveau greift. Dies wird als Signal gewertet, dass die Kapitalbasis für den Ausbau der Produktion gesichert ist, ohne die bestehenden Aktionäre kurzfristig stark zu belasten. Spekulativ diskutiert wird zudem die Möglichkeit einer Firmenfusion oder größeren Transaktion, die im Newsletter angedeutet worden sein soll; konkrete Fakten dazu liegen jedoch nicht vor und werden von den Nutzern selbst als Interpretation der Wortwahl des Managements verstanden.

Hohe Erwartungen, dünnes Volumen und offene Fragen

Auf der kritischen Seite steht vor allem die Sorge, dass der Kurs der Aktie den operativen Fortschritten bereits weit vorausgelaufen sein könnte. Trotz der starken Wochenperformance blieb das relative Handelsvolumen zuletzt nur bei etwa der Hälfte des Wochenschnitts. Einige Nutzer sehen darin ein Warnsignal, dass der Anstieg auf vergleichsweise schmaler Basis erfolgt und damit anfällig für Rückschläge ist, sobald Gewinnmitnahmen einsetzen oder die Stimmung dreht.

Charttechnisch wird zwar überwiegend ein konstruktives Bild gezeichnet, inklusive diskutierter Doppelbodenformation und der Chance auf einen Short-Squeeze. Gleichzeitig verweisen technisch orientierte Stimmen auf eine laufende Korrekturphase und einen überhitzten RSI, was die Möglichkeit weiterer Rücksetzer offenlässt. Der Widerstand am Wochenhoch von 12,75 Euro wird als kurzfristig entscheidende Marke gesehen, während das Wochentief bei 10,965 Euro als wichtige Unterstützung gilt. Zwischen diesen Marken sehen skeptischere Anleger ein erhöhtes Schwankungsrisiko.

Inhaltlich richtet sich die Kritik weniger gegen die strategische Logik des Wolfram-Engagements, sondern gegen die Vielzahl an Annahmen, die derzeit in den Kurs eingepreist sein könnten. Die Community selbst weist darauf hin, dass viele Projekte im Wolframbereich zwar angekündigt, aber noch weit von einer tatsächlichen Produktion entfernt sind. Umgekehrt bleibt aber auch bei Almonty offen, wie stabil die Produktion von Sangdong im Vollbetrieb läuft, welche Margen sich bei den aktuellen Preisen tatsächlich realisieren lassen und wie sich die Abhängigkeit von geopolitischen Entwicklungen rund um China, die USA und Ostasien auswirkt. Aussagen zu langfristigen Preiszielen für Wolfram oder zu möglichen Großkundenverträgen werden überwiegend als Erwartungen und Spekulationen der Anleger diskutiert, nicht als gesicherte Fakten.

Ausblick: Test des Widerstands und Fokus auf Q3-Dynamik

Für die kommende Woche richtet sich der Blick der Community vor allem auf die Kursentwicklung rund um den Widerstand bei 12,75 Euro. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde aus Sicht vieler technisch orientierter Anleger das bullische Szenario bestätigen, während ein Rückfall in Richtung der Unterstützung bei 10,965 Euro als Zeichen einer anhaltenden Konsolidierung gewertet würde. Parallel dazu bleibt der erwartete operative Hebel aus Sangdong das zentrale Thema: Die Anleger warten auf belastbare Zahlen, die den Beitrag der Mine ab dem dritten Quartal konkret sichtbar machen.

Zusätzliche Aufmerksamkeit gilt möglichen weiteren Management-Updates, etwa in Form eines neuen CEO-Newsletters oder Hinweisen auf strategische Partnerschaften im Hightech- und Halbleiterbereich, die im Forum bereits spekulativ diskutiert werden. Solange diese Punkte offen sind, bleibt die Almonty-Aktie ein Titel, der zwischen der Story eines westlichen Wolfram-Champions und der nüchternen Bewährungsprobe an Widerstand und Unterstützung pendelt.

Almonty Industries Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +12,6 % Wochenhoch / Wochentief 12,75€ / 10,965€ KGV (Vorjahr) -20,62 Marktkapitalisierung 3,76 Mrd.EUR

Stand: 16.08.2026, 09:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 12,75€ und das Wochentief bei 10,965€ die zunächst wichtigsten Marken.

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