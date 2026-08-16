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    Silber: Schicksalsmonat August

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    Silberpreis-Prognose: Jetzt entscheidet sich die Trendwende bei Silber

    Der Silberpreis zeigte zuletzt überaus vielversprechende Ansätze einer Trendwende. Nach anfänglicher Dynamik ließ die Erholungsrallye jedoch wieder nach. Beginnt das Comeback-Szenario bei Silber zu wanken?

    Für Sie zusammengefasst
    • Silber ringt um Momentum, Trendwende bleibt offen
    • August könnte für Silber die Richtung weisen
    • Dollar, Renditen und Ölpreise belasten Silber
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Silber: Schicksalsmonat August - Silberpreis-Prognose: Jetzt entscheidet sich die Trendwende bei Silber
    Foto: adobe.stock.com

    Aktuelle Silberpreisentwicklung: Trendwende in entscheidender Phase

    Der Silberpreis ringt um Momentum. Mit der dynamischen Rückkehr über die 60 US-Dollar leitete Silber die Trendwende spektakulär ein. Dem Edelmetall gelang es danach, sich von den 60 US-Dollar zu lösen. Die Trendwende nahm Form an. Einer Bewegung des Silberpreises auf 70 US-Dollar schien nicht sonderlich viel im Wege zu stehen. Doch die Entwicklung in den letzten Wochen zeigte, dass die Luft oberhalb von 65 US-Dollar dünn wird. Ein ähnliches Bild gibt der Goldpreis ab. Trotz vielversprechender Ansätze blieb Gold ein Vorstoß über die so wichtigen 4.500 US-Dollar bislang verwehrt. Die Trendwendeszenarien bei Gold und Silber befinden sich zweifelsfrei in entscheidenden Phasen. Und der August könnte über deren Schicksal entscheiden. 

    Schicksalsmonat August: Tritt Silber eine Preisrallye los?

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    Auf den ersten Blick wirkt der August wenig schicksalshaft für die Edelmetalle. Die Fed befindet sich in der Sommerpause. Die nächste Sitzung des FOMC findet erst am 15. und 16. September statt. Und dennoch könnte der August richtungsweisenden Charakter haben. Zum einen steht bereits am kommenden Mittwoch (19. August) die Veröffentlichung des Protokolls der letzten FOMC-Sitzung vom 28. und 29. Juli an. Zum anderen wirft das Jackson Hole Economic Policy Symposium bereits seine Schatten voraus. Dieses findet in diesem Jahr vom 27. bis 29. August statt. Kevin Warsh wird auf diesem seine erste große und womöglich weichenstellende Rede als Präsident der US-Notenbank halten. Die Vergangenheit zeigt, dass in der Phase vom Jackson Hole Symposium bis zur ersten Leitzinsentscheidung des FOMC nach der Sommerpause nicht selten der Grundstein für große Bewegungen bei Gold und Silber gelegt wurde. 

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    Das beeinflusst den Silberpreis kurzfristig

    Kommen wir auf das tagesaktuelle Handelsgeschehen zurück. Die Lage im Nahen Osten ist weit ab von einer Stabilisierung. Die Ölpreise bleiben schwankungsanfällig. Das wiederum lässt die Anleiherenditen nicht zur Ruhe kommen, was wiederum die Edelmetalle belastet. Der US-Dollar-Index steht an der entscheidenden Marke von 100 Punkten und könnte jederzeit in die eine oder andere Richtung kippen. Wichtige Impulse auf den US-Dollar dürften zudem von dem eminent wichtigen PCE-Preisindex ausgehen. Dieser wird am 26. August veröffentlicht und damit kurz vor dem Jackson Hole Symposium.

    Fazit / Silberpreis-Prognose: Der August könnte über die Trendwende bei Silber entscheiden

    Nicht nur Gold und Silber erwarten gespannt die kommenden Tage. Auch für die Aktienindizes könnte sich der August als richtungsweisend herausstellen. DAX, Dow Jones Industrial, Nasdaq 100 & Co. notieren auf exponierten Kursniveaus. Neue Impulse müssen her, um eine Ausweitung der Kursrallye zu rechtfertigen. 

    In Bezug auf die charttechnischen Aspekte hieß es bereits in der letzten Silber-Kommentierung an dieser Stelle „[…] Aus charttechnischer Sicht zeichnet sich bei Silber eine Bewegung auf 70 US-Dollar ab. Sollte es dem Silberpreis gelingen, diese Hürde zu überspringen, wäre das ein weiterer wichtiger Zwischenerfolg auf dem Weg hin zum Comeback. Gleichzeitig würde sich für das Edelmetall die Tür in Richtung 80 US-Dollar öffnen. Die zentrale Unterstützung ist nach wie vor in den Bereich um 54,5 US-Dollar / 50 US-Dollar zu verorten. Darunter sollte es nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig werden. […]“. Dem ist auch heute nichts hinzuzufügen. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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