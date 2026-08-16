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    Chartanalyse

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    Siemens-Aktie: Vom Korrekturtief zum stabilen Bullenmarkt am Rekordhoch

    Die Siemens-Aktie hat sich in den vergangenen drei Jahren vom Sorgenkind zum Börsenstar gewandelt. Nach markanter Korrektur notiert der DAX-Titel nun nahe Rekordhoch – und die Charttechnik signalisiert: Der Bullenmarkt ist intakt, doch die Luft wird dünner.

    Chartanalyse - Siemens-Aktie: Vom Korrekturtief zum stabilen Bullenmarkt am Rekordhoch
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Dynamischer Aufwärtstrend von der Korrektur zum Rekordhoch

    Aus charttechnischer Sicht hat die Siemens-Aktie in den vergangenen drei Jahren einen beeindruckenden Wandel vollzogen. Nach einer ausgeprägten Schwächephase mit einem markanten Tief bei 120,88 Euro am 26. Oktober 2023 drehte der Wert sukzessive nach oben. Ab November 2023 etablierte sich ein stabiler Aufwärtstrend, der zunächst in den Bereich um 170 bis 190 Euro führte und im Verlauf von 2024 weiter an Dynamik gewann. Spätestens ab Anfang 2025 beschleunigte sich die Bewegung deutlich: Aus Kursen um 190 bis 200 Euro entwickelte sich ein steiler Trendkanal, der die Aktie bis zum 3-Jahres-Hoch bei 289,05 Euro am 4. August 2026 führte. Damit hat Siemens den vorherigen Abwärtstrend nicht nur vollständig neutralisiert, sondern in einen klaren, langfristigen Bullenmarkt überführt.

    Aktuelle Lage nahe am 3-Jahres-Hoch

    Der jüngste Schlusskurs liegt bei 284,65 Euro (13. August 2026) und damit nur rund 1,5 Prozent unter dem 3-Jahres-Hoch von 289,05 Euro. Vom 3-Jahres-Tief bei 120,88 Euro hat sich die Aktie damit deutlich entfernt und notiert praktisch am oberen Ende der mehrjährigen Handelsspanne. In Relation zur gesamten Bandbreite der letzten drei Jahre bewegt sich Siemens damit im oberen einstelligen Prozentbereich unter dem Rekordniveau – ein klares Signal für eine anhaltend starke Nachfrage und eine bislang ungebrochene Aufwärtsbewegung.

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    200-Tage-Linie bestätigt den etablierten Bullenmarkt

    Die 200-Tage-Linie verläuft nach der starken Rally der vergangenen Monate deutlich unter dem aktuellen Kurs. Auf Basis der Kursentwicklung der letzten 200 Handelstage lässt sich die langfristige Durchschnittslinie grob im Bereich um etwa 255 Euro verorten. Damit notiert die Siemens-Aktie aktuell rund 11 bis 12 Prozent über ihrer 200-Tage-Linie. Dieser Abstand signalisiert einen klar etablierten Aufwärtstrend, ohne dass der Markt bereits in eine extrem überhitzte Zone vorgedrungen wäre. Solange der Kurs oberhalb dieser langfristigen Durchschnittslinie bleibt, ist der übergeordnete Trend eindeutig positiv zu werten.

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    Zentrale Unterstützungen und Widerstände im Überblick

    Auf der Unterseite lassen sich mehrere markante Unterstützungszonen identifizieren. Eine erste wichtige Auffanglinie verläuft im Bereich um 270 bis 275 Euro, wo die Aktie im Juni und Juli 2026 mehrfach nach oben drehte. Darunter bietet die Zone um 240 bis 245 Euro Halt, die Anfang 2026 wiederholt getestet wurde. Tiefer liegt ein breiter Unterstützungsbereich zwischen 220 und 225 Euro, der bereits Mitte und Ende 2025 als Dreh- und Angelpunkt fungierte. Strategisch bedeutsam ist zudem die Region um 200 bis 205 Euro, in der im Frühjahr 2025 und im März 2026 markante Tiefpunkte ausgebildet wurden. Auf der Oberseite stellt das 3-Jahres-Hoch bei 289,05 Euro den zentralen Widerstand dar. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde den Weg in neue Kursregionen öffnen und den bestehenden Aufwärtstrend weiter bestätigen.

    Siemens

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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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