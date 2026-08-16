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    Geyers Marktkommentar

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    DAX – Der Markt läuft heiß und keiner merkt es

    Die Sorglosigkeit der Marktteilnehmer ist derzeit schon fast beängstigend. Die Wahrscheinlichkeit einer Korrekturbewegung wächst nicht nur deshalb. Die schwierigste Zeit des Jahres steht unmittelbar bevor.

    DAX – Der Markt läuft heiß und keiner merkt es

    Auch wenn es viele Marktteilnehmer versuchen auszublenden oder sogar der Überzeugung sind, dass es mal wieder nur nach oben gehen kann, muss man beim Blick auf den Markt erkennen, dass dieser beginnt heiß zu laufen. Es gibt zahlreiche Anzeichen, dass es zu einer Korrektur kommen sollte. Als erstes fällt auf, dass der Aufwärtstrend an Dynamik verliert. Bei einigen Kerzenkörpern der letzten Tage ist zu beobachten, dass diese recht klein sind und damit Unsicherheit im Markt bedeuten. Die Umsätze in der letzten Anstiegsbewegung sind rückläufig und zeigen, dass die Marktbreite nicht mehr vorhanden ist. Zudem beginnt nun die schwierigste Zeit des Jahres, in der immer mal wieder Turbulenzen und damit Überraschungen drohen. Vor dem Hintergrund solch massiver Warnsignale würde es überraschen, wenn keine Korrekturbewegung erfolgen würde.

    Dow Jones – Shooting-Star hat bislang nur wenig bewegt       

     

    Der Shooting-Star vor wenigen Tagen hat bislang seine Wirkung noch nicht vollständig entfaltet. Der US-Index bröckelt seit dem Shooting-Star zwar ab, ist aber noch nicht nachhaltig unter Druck geraten. Die Verkaufssignale der Indikatoren konnten ebenfalls noch keinen nachhaltigen Rückgang generieren. In der Phase des Bröckelns sind die Umsätze rückläufig, was nicht verwunderlich ist. Somit ist zu erwarten, dass sich die angelaufene Korrekturbewegung noch ausweiten dürfte.

    Gold – Die alte Unterstützung erweist sich als Widerstand

     

    Nach der vollzogenen Bodenbildung konnte Gold mit wenigen Aufwärtsschüben in den Bereich der alten Unterstützung steigen. Hier hält sich die Notierung nun seit einigen Tagen. Die Kraft der Marktteilnehmer reicht derzeit offenbar noch nicht aus, um diese Zone dynamisch hinter sich zu lassen. Die im überkauften Bereich notierenden Indikatoren stehen kurz vor Verkaufssignalen. Vor diesem Hintergrund dürfte sich der Gold-Preis auch in der kommenden Woche kaum von der Widerstandszone lösen können.

    Öl – Alte Unterstützungszone wird zum Orientierungspunkt

    Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

    Die Unsicherheit bei Öl durch die weiterhin widersprüchlichen Aussagen der Weltpolitik ist ungebrochen. Daran dürfte sich auch in der kommenden Woche nichts ändern. Das erneute Abrutschen unter die Unterstützung wurde zuletzt verhindert, aber auch die jüngste Anstiegsbewegung konnte nicht durchgehalten werden. Somit bleibt das Öl nicht nur für die Weltwirtschaft ein wichtiger Gradmesser, sondern ist auch unverändert „Spielball“ der Mächtigen dieser Welt. Die zunehmenden Forderungen nach einer Verstärkung der Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern gewinnt dadurch immer mehr Berechtigung.

    Bitcoin/USD – Wenn das Interesse nachlässt entstehen oft Überraschungen

    Eigentlich gibt es zum Bitcoin nichts Neues zu berichten. Die Bodenbildung weitet sich aus und eine Bewegung nach oben oder unten scheint nicht zu erwarten zu sein. Andererseits hat sich immer wieder gezeigt, dass Phasen in denen die Marktteilnehmer offenbar nichts von dem entsprechenden Instrument wissen wollen, den Boden für Überraschungen bilden. Scheinbar aus dem Nichts springen solche Werte dann plötzlich an, oder werden in die Tiefe gezogen. Somit sollte man nicht zu sicher sein, dass die ereignislose Phase, wie sie derzeit zu beobachten ist, noch lange anhält.


    Quelle Charts: ProRealTime.com

     

    Impressum

    Herausgeber, Verantwortlich und Autor

    Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland                     www.christophgeyer.de

    Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

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    Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

    Kein Angebot; keine Beratung

    Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

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    Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.

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    Christoph Geyer
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    Christoph Geyer ist seit über 40 Jahren im Börsen- und Bankgeschäft tätig und analysiert seit dieser Zeit Aktien, Märkte und Rohstoffe auf technischer Basis. Er ist Autor der Fachbücher „Einfach richtig Geldverdienen mit Technischer Analyse“ und „Einfach richtig Geldverdienen mit MoneyManagement“ erschienen im Wiley-Verlag. In der VTAD (Vereinigung Technischer Analysten Deutschland) ist er stellv. Regionalmanager in Frankfurt und Ausbilder für angehende Technische Analysten.

    Geyer hat den Abschluss für Technische Analysten (CFTe Certified Financial Technician) abgelegt. Nach den beiden 3. Rängen beim Technischen Analysten Award (für 2009 und 2010) der Börsenzeitung hat Geyer im Jahr 2011 den 1. Platz erreicht. Er ist Ausbilder und hält Vorträge und Kundenveranstaltungen. Aktuelle Termine können Sie auf seiner Homepage www.christophgeyer.de finden.

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    Verfasst von Christoph Geyer
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