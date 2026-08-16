Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,08 %

World Fuel Services gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,08 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +10,59 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,23 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in World Fuel Services investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +28,93 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. World Fuel Services verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,08 % Dividendenrendite bietet World Fuel Services ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +10,59 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen World Fuel Services für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,08 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 10,23. World Fuel Services weist eine Marktkapitalisierung von 1,60 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,08 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

World Fuel Services ist ein globaler Energie- und Logistikdienstleister für Flug-, Schiffs- und Landkraftstoffe. Kernleistungen: Beschaffung, Handel, Distribution, Preis- und Risikomanagement. Starke Position im Nischenmarkt Fuel-Management. Wichtige Wettbewerber: Shell, BP, Chevron, TotalEnergies. USP: globale Präsenz, integrierte Services, unabhängige, anbieterneutrale Beschaffungsplattform.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. World Fuel Services konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +10,59 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

World Fuel Services Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.08.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die World Fuel Services Aktie. Mit einer Performance von -3,11 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Beispielrechnung für 6.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,08 %, eine Investition von etwa 194.806€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 0,860000 +11,69 % +3,08 % 2025 0,770000 +13,24 % +2,90 % 2024 0,680000 +21,43 % +2,49 % 2023 0,560000 +7,69 % +2,42 % 2022 0,520000 0,00 % +1,99 %

Warum World Fuel Services für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,08 %

Stetiges Dividendenwachstum: +10,59 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 10,23

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 32.468 € 3.000 € 97.403 € 6.000 € 194.806 € 12.000 € 389.611 €

World Fuel Services Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,29 % 1 Monat -2,50 % 3 Monate +30,00 % 1 Jahr +40,54 %

Informationen zur World Fuel Services Aktie

Es gibt 51 Mio. World Fuel Services Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,60 Mrd. € wert.

World Fuel Services Aktie jetzt kaufen?

Ob die World Fuel Services Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur World Fuel Services Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.