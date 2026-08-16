Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 33/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: HelloFresh
Insiderkäufe vom 10.08.26 bis 16.08.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|304,55 Tsd.€
|1,70 Tsd. Stk.
|2
|153,41 Tsd.€
|3,98 Tsd. Stk.
|1
|114,99 Tsd.€
|2,81 Tsd. Stk.
|1
|97,49 Tsd.€
|4,50 Tsd. Stk.
|1
|68,25 Tsd.€
|5,00 Tsd. Stk.
|1
|59,86 Tsd.€
|8,11 Tsd. Stk.
|1
|38,95 Tsd.€
|3,50 Tsd. Stk.
|1
|27,12 Tsd.€
|8,00 Tsd. Stk.
|2
|25,55 Tsd.€
|4,69 Tsd. Stk.
|1
|4,63 Tsd.€
|200 Stk.
Insiderverkäufe vom 10.08.26 bis 16.08.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|2
|344,20 Tsd.€
|100,06 Tsd. Stk.
|1
|248,85 Tsd.€
|4,50 Tsd. Stk.
|1
|25,50 Tsd.€
|250 Stk.
HelloFresh
Wochenperformance: -9,09 %
Wochenperformance: -9,09 %
Platz 1
SAP
Wochenperformance: +7,47 %
Wochenperformance: +7,47 %
Platz 2
DHL Group
Wochenperformance: +0,80 %
Wochenperformance: +0,80 %
Platz 3
AUMOVIO
Wochenperformance: +2,45 %
Wochenperformance: +2,45 %
Platz 4
Nordex
Wochenperformance: -1,30 %
Wochenperformance: -1,30 %
Platz 5
CANCOM SE
Wochenperformance: -11,63 %
Wochenperformance: -11,63 %
Platz 6
Westwing
Wochenperformance: -9,39 %
Wochenperformance: -9,39 %
Platz 7
Schaeffler
Wochenperformance: +1,63 %
Wochenperformance: +1,63 %
Platz 8
Medios
Wochenperformance: +5,32 %
Wochenperformance: +5,32 %
Platz 9
Meta Wolf
Wochenperformance: 0,00 %
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 11
FRoSTA
Wochenperformance: -0,49 %
Wochenperformance: -0,49 %
Platz 12
Basler
Wochenperformance: +2,93 %
Wochenperformance: +2,93 %
Platz 13
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