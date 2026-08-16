Tenax Therapeutics bricht 86,7 Prozent ein: Im Forum herrscht Alarmstimmung

Im Mittelpunkt der optimistischen Stimmen steht die Einschätzung, dass der Markt nach dem Studienflop überreagiert haben könnte. Mehrfach wird argumentiert, der Kurs sei im Wesentlichen auf das Niveau des geschätzten Cash-Bestands je Aktie zurückgefallen. Ein Nutzer rechnet unter Einbeziehung ausgeübter und noch ausstehender Warrants mit rund 53 Millionen wirtschaftlichen Aktien und leitet daraus etwa 2,10 bis 2,20 US-Dollar Cash pro Anteil ab. Andere Beiträge verweisen auf eine frühere Liquiditätsangabe im dreistelligen Millionenbereich in US-Dollar und folgern, dass der aktuelle Kurs die Kasse des Unternehmens kaum adäquat widerspiegele. Diese Berechnungen sind allerdings Schätzungen der Community und keine bestätigten aktuellen Finanzdaten.

Die Aktie von Tenax Therapeutics stand in dieser Woche im Mittelpunkt der Diskussionen, nachdem sie im Wochenverlauf um 86,7 Prozent eingebrochen ist. Zwischen einem Hoch von 11,60 Euro und einem Tief von 1,17 Euro spiegelte der Kursverlauf den Schock über das Scheitern der Phase-3-Studie LEVEL mit TNX-103 in PH-HFpEF wider. Das zentrale Thema im Forum war die Frage, ob der aktuelle Kurs die Liquiditätslage des Unternehmens bereits unterschreitet und damit eine spekulative Chance eröffnet – oder ob der Absturz erst der Anfang einer längeren Durststrecke ist.

Aus dieser Sicht wird Tenax vor allem als kurzfristiger Erholungs-Trade gesehen. Mehrere Anleger sprechen offen von einem „Zock“ auf eine technische Gegenbewegung nach dem Crash. Erwartet wird, dass sich der Kurs in den kommenden Wochen in einer Spanne von etwa 2 bis 3 US-Dollar einpendeln könnte, bevor neue Bewertungsmodelle greifen. Auch charttechnische Hoffnungen auf eine schnelle Rückkehr in Richtung 5 US-Dollar werden geäußert, bleiben aber rein spekulativ und ohne fundamentale Untermauerung.

Unsichere Pipeline und begrenzte Visibilität

Auf der kritischen Seite dominiert die Sorge, dass mit dem Verfehlen von primären und wichtigen sekundären Endpunkten in der Phase-3-Studie der zentrale Werttreiber des Unternehmens massiv beschädigt ist. Die Community diskutiert, ob Tenax überhaupt noch mehrere tragfähige Programme in der Pipeline hat und wie lange die vorhandene Liquidität ausreichen könnte. Konkrete Antworten bleiben aus; es handelt sich überwiegend um Fragen und Mutmaßungen, keine gesicherten Informationen.

Hinzu kommt die Unsicherheit über den weiteren regulatorischen Weg. In den Beiträgen wird auf Unternehmenspläne verwiesen, bei der US-Gesundheitsbehörde FDA ein Treffen zu beantragen, um das Entwicklungsprogramm anzupassen und insbesondere eine laufende zweite Studie durch Protokolländerungen auf schwerere Patienten zu fokussieren. Diese Angaben stammen aus der Community und geben deren Verständnis der Lage wieder. Ob und in welchem Umfang die FDA einem solchen Kurswechsel zustimmt, ist offen. Für skeptische Anleger überwiegt daher das Risiko, dass Tenax trotz Cash-Polster in eine längere Phase ohne klaren klinischen Katalysator gerät.

Zusätzlich wird auf die strukturellen Risiken kleiner Biotech-Unternehmen hingewiesen. Mehrere Nutzer erinnern an Beispiele, bei denen Firmen nach gescheiterten Studien von der Bildfläche verschwanden oder in die Insolvenz rutschten. Vor diesem Hintergrund wird der aktuelle Einstieg vielfach als hochriskant eingestuft, selbst wenn einzelne Investoren in mehreren Tranchen nachkaufen und auf eine Bodenbildung nahe dem Wochentief setzen.

Ausblick: Technische Marken und News-Pause im Fokus

Für die kommende Woche richtet sich der Blick der Community vor allem auf technische Kursmarken. Das Wochenhoch bei 11,60 Euro fungiert als fernes Widerstandsniveau, das derzeit eher symbolischen Charakter hat. Deutlich relevanter erscheint die Unterstützung am Wochentief von 1,17 Euro. Mehrere Marktteilnehmer planen gestaffelte Kauforders knapp darüber und darunter, in der Hoffnung, eine mögliche Stabilisierung oder einen Rebound frühzeitig zu nutzen.

Fundamental werden kurzfristig vor allem Signale zum weiteren Umgang mit der gescheiterten Studie und mögliche Schritte gegenüber der FDA erwartet. Konkrete Termine sind im Forum nicht benannt worden. Solange keine neuen Unternehmensmeldungen zu Strategie, Pipeline oder Finanzierung vorliegen, dürfte der Kurs stark von Stimmungsumschwüngen und kurzfristigen Tradern geprägt bleiben. Die Diskussionen der Woche zeigen: Tenax Therapeutics wird derzeit weniger als klassisches Investment, sondern vor allem als spekulative Wette auf eine technische Erholung nach einem außergewöhnlich heftigen Kurssturz betrachtet.

Tenax Therapeutics Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -86,7 % Wochenhoch / Wochentief 11,60€ / 1,170000€ KGV (Vorjahr) -9,10 Marktkapitalisierung 58,38 Mio.EUR

Stand: 16.08.2026, 11:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 11,60€ und das Wochentief bei 1,170000€ die zunächst wichtigsten Marken.