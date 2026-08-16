🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Die Bullen übernehmen

    369 Aufrufe 369 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Rheinmetall-Aktie zieht an: Dieser Faktor macht Anleger bullish

    Die Rheinmetall-Aktie gewann in dieser Woche 6,3 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum diskutieren Anleger, ob Bewertung von Rheinmetall als langfristige Rüstungsplattform den Kurs weiter antreiben kann – oder bereits zu viel Optimismus eingepreist ist.

    Die Bullen übernehmen - Die Rheinmetall-Aktie zieht an: Dieser Faktor macht Anleger bullish
    Foto: David Young - dpa

    Die Rheinmetall-Aktie stand in dieser Woche im Fokus der Börsencommunity. Mit einer Wochenperformance von plus 6,3 Prozent, einem Spanne zwischen 1.121,40 und 1.198,00 Euro und moderatem Handelsvolumen gegenüber dem Wochenschnitt rückte vor allem eine Frage in den Mittelpunkt: Wie angemessen ist die aktuelle Bewertung eines Konzerns, der sich zunehmend zur sicherheitspolitischen Schlüsselplattform Europas entwickelt?

    Bewertungskampf um einen geopolitischen Gewinner

    Im Zentrum der Diskussion steht der Gegensatz zwischen langfristig wachsenden Rüstungsprogrammen und einer bereits ambitionierten Bewertung. Mehrere Beiträge verweisen auf Analysen, die Rheinmetall als geopolitische Produktionsplattform Europas einordnen. Die Community diskutiert, ob die Aktie damit in eine neue strukturelle Rolle hineinwächst oder ob der Markt diese Perspektive bereits vorweggenommen hat.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Long
    1.129,40€
    Basispreis
    8,10
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.274,81€
    Basispreis
    0,81
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auf der positiven Seite dominiert die Einschätzung, dass Rheinmetall von einem tiefgreifenden sicherheitspolitischen und industriepolitischen Wandel profitiert. Wiederholt wird auf langfristige Programme wie die Rahmenvereinbarung über bis zu 500 Radhaubitzen RCH 155 für die Bundeswehr verwiesen. In der Community gilt dieses Programm als Symbol für jahrzehntelange Kapazitätsbindung: Produktion, Wartung, Ersatzteile und Modernisierungen würden über viele Jahre stabile Auslastung sichern. Ergänzend wird spekuliert, dass zusätzliche Bestellungen über die bereits bekannten 80 Serienfahrzeuge hinaus folgen könnten, was die Skalierung weiter erhöhen würde.

    wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Rheinmetall-Aktie im Wert von 50 Euro!

    Ähnlich wird die Rolle Rheinmetalls in der europäischen und transatlantischen Rüstungsarchitektur bewertet. Mehrere Beiträge sehen Deutschland auf dem Weg zum „Rüstungsanker“ Europas, mit Rheinmetall als zentralem Plattformlieferanten – von Artilleriesystemen über gepanzerte Fahrzeuge bis hin zu maritimen Lösungen. Die Spekulation reicht bis zu einer arbeitsteiligen Sicherheitsarchitektur, in der Rheinmetall die „Muskeln“ liefert, während spezialisierte IT-Unternehmen die digitale Integrität und Führungsfähigkeit beisteuern. Projekte wie die Kooperation mit Boeing zur Entwicklung einer deutschen CCA-Fähigkeit werden als Einstieg in autonome Luftkriegsführung und als industriepolitisches Souveränitätsprojekt interpretiert.

    Auch operative Nachrichten stützen das positive Lager. Der neue MASS-Auftrag aus Dänemark im zweistelligen Millionenbereich und ein langfristiger Nachversorgungsvertrag über bis zu 21 Jahre werden als Beleg dafür gewertet, dass Rheinmetall seine Systemkompetenz international monetarisiert. Die erfolgreiche Demonstration eines Loitering-Munition-Systems unterstreicht aus Sicht der Community die technologische Breite von klassischer Artillerie bis zu modernen Präzisions- und Drohnensystemen.

    Hohe Bewertung, Rohstoffabhängigkeit und Chartzweifel

    Dem gegenüber steht eine deutlich skeptische Fraktion, die vor allem die Bewertung in den Vordergrund rückt. Mit einem KGV auf Basis des Vorjahres von über 100 sehen kritische Stimmen die Aktie bereits stark auf künftige Gewinne vorausgelaufen. Mehrfach wird bezweifelt, dass selbst umfangreiche Auftragsbestände kurzfristig weitere deutliche Kurssteigerungen rechtfertigen. Einzelne Nutzer erwarten nach der jüngsten Erholung Rücksetzer unter die 1.000-Euro-Marke und sehen die aktuelle Bewegung eher als technische Gegenreaktion nach einer größeren Korrektur.

    Die Diskussion um Charttechnik spaltet die Runde. Ein Teil der Community hält technische Marken und Formationen bei einem emotional aufgeladenen Rüstungstitel für wenig verlässlich und verweist auf die Dominanz politischer Entscheidungen, sicherheitspolitischer Schocks und Stimmungsumschwünge. Andere verweisen auf erfolgreiche Short-Strategien in der Vergangenheit und argumentieren, dass sich Übertreibungen auch bei Rüstungstiteln charttechnisch handeln lassen. Einigkeit besteht lediglich darin, dass kurzfristige Kursbewegungen schwer prognostizierbar bleiben.

    Als strukturelles Risiko wird zudem die Rohstoffseite gesehen. In der Community wird auf Berichte verwiesen, wonach Europa bei bestimmten kritischen Rohstoffen, etwa Wolfram, stark von China abhängig ist. Die Spekulation lautet, dass ein anhaltender Rüstungsboom ohne gesicherte Rohstoffketten an Grenzen stoßen könnte. Zwar werden mögliche Lieferanten und Minenprojekte diskutiert, doch bleibt offen, wie schnell und in welchem Umfang Europa hier eigene Kapazitäten aufbauen kann.

    Zwischen geopolitischem Rückenwind und technischen Marken

    Die Diskussion der vergangenen Woche lässt Rheinmetall als Aktie zwischen zwei Polen erscheinen: Auf der einen Seite steht die Erwartung, dass sich Deutschland und Europa dauerhaft zu einer eigenständigen Rüstungs- und Sicherheitsindustriepolitik bekennen. Langfristige Programme, internationale Aufträge und technologische Breite stützen die These eines strukturellen Wachstumswerts. Auf der anderen Seite mahnen die hohe Bewertung, die Abhängigkeit von politischen Budgets und Rohstoffen sowie die Volatilität des Sektors zur Vorsicht.

    Für die kommende Woche rücken aus Sicht der Community vor allem die technischen Marken in den Vordergrund. Das Wochenhoch bei 1.198,00 Euro gilt als erster Widerstand, dessen Überwinden als Signal für eine Fortsetzung der Erholung interpretiert werden könnte. Das Wochentief bei 1.121,40 Euro fungiert als kurzfristige Unterstützung, deren Bruch die Diskussion über erneute Rücksetzer neu beleben dürfte. Parallel bleibt der Nachrichtenfluss zu neuen Aufträgen, möglichen Anschlussbestellungen bei Großprogrammen und zur europäischen Rohstoffstrategie im Fokus, da diese Faktoren nach Einschätzung der Community entscheidend dafür sind, ob die aktuelle Bewertung mittelfristig untermauert werden kann.

    Rheinmetall Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +6,3 %
    Wochenhoch / Wochentief 1.198,00€ / 1.121,40€
    KGV (Vorjahr) 104,62
    Marktkapitalisierung 55,30 Mrd.EUR

    Stand: 16.08.2026, 12:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 1.198,00€ und das Wochentief bei 1.121,40€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Rheinmetall

    +2,57 %
    +6,33 %
    +19,25 %
    +4,76 %
    -27,00 %
    +349,21 %
    +1.296,57 %
    +1.713,85 %
    +51.906,91 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
    Rheinmetall direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Zur Rheinmetall Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde vollautomatisch erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Die Bullen übernehmen Die Rheinmetall-Aktie zieht an: Dieser Faktor macht Anleger bullish Die Rheinmetall-Aktie gewann in dieser Woche 6,3 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum diskutieren Anleger, ob Bewertung von Rheinmetall als langfristige Rüstungsplattform den Kurs weiter antreiben kann – oder bereits zu viel Optimismus eingepreist ist.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     