Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

Nippon Ham gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,00 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +9,93 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,61 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Nippon Ham investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +32,56 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Nippon Ham verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,00 % Dividendenrendite bietet Nippon Ham ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +9,93 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Nippon Ham für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,00 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 14,61. Nippon Ham weist eine Marktkapitalisierung von 3,22 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,00 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Nippon Ham (NH Foods) ist ein führender japanischer Fleisch- und Proteinverarbeiter. Kernprodukte: Schinken, Wurst, Frischfleisch, Fertiggerichte, teils auch pflanzliche Proteine. Starke Stellung im japanischen Markt, wachsende Präsenz in Asien/Übersee. Wichtige Konkurrenten: Itoham Yonekyu, Marudai, Prima Meat, internationale Konzerne wie Tyson Foods. USP: starke Marken, integrierte Wertschöpfung, Fokus auf Qualität und Sicherheit.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Nippon Ham konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +9,93 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Nippon Ham Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.08.2026

Mit einer Performance von -0,58 % musste die Nippon Ham Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Beispielrechnung für 6.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,00 %, eine Investition von etwa 200.000€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2027 180,00 +12,50 % +3,00 % 2026 160,00 +18,52 % +2,26 % 2025 135,00 +13,45 % +2,64 % 2024 119,00 +8,18 % +2,26 % 2023 110,00 +7,84 % +2,78 % 2022 102,00 0,00 % +2,34 %

Warum Nippon Ham für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,00 %

Stetiges Dividendenwachstum: +9,93 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 14,61

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 33.334 € 3.000 € 100.000 € 6.000 € 200.000 € 12.000 € 400.000 €

Nippon Ham Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,18 % 1 Monat +1,18 % 3 Monate +3,64 % 1 Jahr +7,55 %

Informationen zur Nippon Ham Aktie

Es gibt 94 Mio. Nippon Ham Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,22 Mrd. € wert.

Nippon Ham Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nippon Ham Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nippon Ham Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.