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    Im Forum kippt die Stimmung

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    ITM Power unter Druck: Anleger streiten über Bewertung und Ausblick

    Die ITM Power-Aktie verlor in dieser Woche 4,0 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum wächst die Skepsis – gleichzeitig sehen erste Anleger den Rücksetzer bereits als Chance.

    Im Forum kippt die Stimmung - ITM Power unter Druck: Anleger streiten über Bewertung und Ausblick
    Foto: Bubble60 - wikimedia

    Die Aktie von ITM Power hat in der zurückliegenden Woche erneut für Gesprächsstoff gesorgt. Trotz eines moderaten Kursrückgangs von rund 4,0 Prozent bei einer Spanne zwischen 1,289 und 1,375 Euro wurde der Wert im Forum auffallend intensiv diskutiert. Auslöser war vor allem die Unsicherheit über den Termin der Jahreszahlen und die Frage, ob diese den erhofften Beleg für den operativen Turnaround liefern. Die ausbleibende Bestätigung eines Datums durch das Unternehmen entwickelte sich zum dominierenden Thema – und zum Katalysator für Spekulationen über die weitere Kursrichtung.

    Streitpunkt Zahlen: Turnaround-Beweis oder nächste Enttäuschung?

    Im Zentrum der Debatte steht die Erwartung an die noch ausstehenden Geschäftszahlen und den Ausblick. Ein Teil der Community setzt darauf, dass ITM Power mit den kommenden Ergebnissen den Übergang von defizitären Altprojekten hin zu profitableren Aufträgen sichtbar macht. Mehrfach wird die Einschätzung geäußert, dass der Auftragsbestand inzwischen zu einem hohen Anteil aus Verträgen mit positiven Margen bestehe und die Verlustbringer weitgehend abgearbeitet seien. Daraus leiten optimistische Anleger die Erwartung ab, dass sich die Margen mit zunehmender Skalierung der Produktion deutlich verbessern könnten.

    Als zentrale Chance wird die beginnende Skalierungsphase gesehen. In den Beiträgen wird wiederholt darauf verwiesen, dass ITM Power in den vergangenen Monaten eine Reihe größerer Projekte und Partnerschaften adressiert hat, etwa im Umfeld von RWE, Linde oder weiteren Industriepartnern. Die Community spekuliert, dass der Umsatz im laufenden Geschäftsjahr im Bereich von rund 40 Millionen Pfund liegen könnte und sich im darauffolgenden Jahr durch bereits laufende und anstehende Projekte vervielfacht. Einige Anleger erwarten, dass die geplante Serienfertigung der Chronos-Elektrolyseure zum Hebel für höhere Stückzahlen, bessere Auslastung und damit steigende Bruttomargen wird.

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    Positiv gewertet wird zudem, dass ITM nach Einschätzung mehrerer Nutzer seine Kostenstruktur seit dem Managementwechsel gestrafft habe. In den Diskussionen wird von einer erkennbaren Verbesserung der bereinigten Kennzahlen gesprochen, auch wenn konkrete, geprüfte Zahlen dazu in dieser Woche nicht vorlagen. Die Spekulation reicht bis hin zur Erwartung, dass das Unternehmen im weiteren Verlauf des Jahrzehnts die Gewinnschwelle erreichen könnte. Diese langfristige Perspektive stützt bei einigen Investierten die Bereitschaft, zwischenzeitliche Rückschläge und Kursvolatilität auszusitzen.

    Vertrauensfrage: Kommunikation, Auftragsklarheit und Kurslogik

    Auf der anderen Seite steht eine deutlich spürbare Skepsis. Kritische Stimmen bemängeln vor allem die Informationspolitik. Mehrere Nutzer zeigen sich irritiert, dass auf der Unternehmensseite kein klares Datum für die Ergebnisveröffentlichung genannt wird, während auf Finanzportalen und in Suchmaschinen teils abweichende Termine kursierten. Das Ausbleiben der erwarteten Zahlen hat bei einigen kurzfristig orientierten Anlegern Enttäuschung ausgelöst und wird als möglicher Grund für den jüngsten Kursdruck gesehen. Zwar verweist ein Beitrag auf eine Nachricht aus der Investor-Relations-Abteilung, wonach der Termin wie üblich ein bis zwei Wochen vorher per Pressemitteilung angekündigt werde, doch die Unsicherheit bleibt ein Belastungsfaktor.

    Inhaltlich richtet sich die Kritik vor allem auf die Lücke zwischen kommunizierten Projektgrößen und den bislang ausgewiesenen Umsätzen. Mehrfach wird hinterfragt, warum sich große Projekte – etwa im Zusammenhang mit einem 100-Megawatt-Auftrag – in den bisherigen Erlösen nur begrenzt widerspiegeln. Aus Sicht dieser Anleger besteht das Risiko, dass ein erheblicher Teil des Auftragsbestands über Jahre gestreckt wird und kurzfristig weniger Umsatz und Cashflow generiert als erhofft. Hinzu kommt die Sorge, dass ein Teil der älteren Verträge weiterhin mit niedrigen oder negativen Margen belastet sein könnte und den Weg in die Profitabilität verzögert.

    Ein weiterer Diskussionspunkt ist die Diskrepanz zwischen Nachrichtenlage und Kursentwicklung. In der Rückschau wird darauf verwiesen, dass der Kurs nach der Kooperation mit Rheinmetall, der Aufnahme in einen Small-Cap-Index und weiteren positiven Meldungen deutlich gestiegen war, inzwischen aber wieder nahe dem Niveau vor diesen Ereignissen notiert. Einige Anleger stellen die Frage, was davon tatsächlich im Kurs eingepreist ist und ob der Markt der Story eines nachhaltigen Wasserstoff-Comebacks noch traut. Die vergleichsweise geringe Handelsaktivität der letzten Tage – das Volumen lag nur bei rund 0,6 des Wochenschnitts – unterstreicht den Eindruck einer abwartenden Haltung vieler Marktteilnehmer.

    Ausblick: Zahlenfenster, Kursmarken und News-Potenzial

    Für die kommende Woche richtet sich der Blick der Community vor allem auf zwei Ebenen: Zum einen auf eine mögliche Ankündigung des Termins für die Jahreszahlen, die nach den bisherigen Hinweisen des Unternehmens kurzfristig erfolgen könnte. Jede Klarheit über Datum und Inhalte der Präsentation dürfte helfen, die Spekulationen zu kanalisieren. Zum anderen bleiben die charttechnischen Marken im Fokus. Auf der Unterseite gilt das Wochentief bei 1,289 Euro als erste Unterstützung, während das Wochenhoch bei 1,375 Euro als unmittelbarer Widerstand gesehen wird. Einige technisch orientierte Anleger verweisen zudem auf die Zone um 1,30 Euro als kurzfristige Orientierungsmarke.

    Entscheidend für die weitere Kursentwicklung dürfte sein, ob ITM Power mit den anstehenden Zahlen und Aussagen zum Auftragsbestand, zur Marge und zum Hochlauf der Produktionslinien den Eindruck eines strukturellen Turnarounds untermauern kann. Bestätigen sich die in der Community diskutierten Erwartungen an steigende Umsätze und einen wachsenden Anteil profitabler Verträge, könnte dies der Aktie neuen Rückenwind geben. Bleiben dagegen konkrete Fortschritte bei Auftragseingang, Umsetzung und Profitabilität hinter den Hoffnungen zurück, droht die Debatte um verpasste Chancen und die Logik des aktuellen Kursniveaus in die nächste Runde zu gehen.

    ITM Power Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -4,0 %
    Wochenhoch / Wochentief 1,375€ / 1,289000€
    KGV (Vorjahr) -4,40
    Marktkapitalisierung 875,87 Mio.EUR

    Stand: 16.08.2026, 13:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 1,375€ und das Wochentief bei 1,289000€ die zunächst wichtigsten Marken.

    ITM Power

    -3,06 %
    -3,99 %
    +1,83 %
    -28,97 %
    +56,17 %
    +19,23 %
    -70,96 %
    +502,42 %
    -57,70 %
    ISIN:GB00B0130H42WKN:A0B57L
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