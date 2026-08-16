Top-Artikel der Kalenderwoche 33/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community
Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.
Trump verkauft der Wall Street jetzt den Vorsprung auf seine eigenen Posts
Beiträge zu Zöllen oder militärischen Entscheidungen können Kurse bewegen. Genau diesen Zeitvorteil vermarktet Donald Trumps Medienkonzern nun für sechsstellige Monatsgebühren.
TKMS-Aktie explodiert zweistellig – diese Prognose hat es in sich
TKMS hat die Prognose erneut angehoben, beim operativen Gewinn die Erwartungen geschlagen und sitzt auf 20,1 Milliarden Euro Aufträgen. Und Kanada und Indien könnten den Boom erst richtig groß machen.
Neuer Milliardenmarkt? Novo startet erstes Wochen-Insulin in den USA
Novo Nordisk startet in den USA mit Awiqli das erste Wochen-Insulin für Typ-2-Diabetes und verschafft sich damit einen Vorsprung vor Eli Lilly.
Warum ASML trotz neuer Konkurrenz kaum zu schlagen ist
Neue Lithografie-Startups fordern ASMLs Vormacht heraus. Laut BofA liegt die stärkste Verteidigung des Chip-Ausrüsters nicht in neuer Technik, sondern in stetig steigenden Wechselkosten für die eigene Kunden.
Plug Power überrascht doppelt – und die Aktie schießt hoch
Die Quartalszahlen liefern mehrere positive Signale. Doch bei einem entscheidenden Punkt bleibt Plug Power weiter angreifbar.
Rheinmetall: Millionenauftrag pusht die Aktie
Rheinmetall hat einen Auftrag aus Dänemark in Millionenhöhe erhalten. Die Aktie steigt im Handel über 4 Prozent.
400 Millionen US-Dollar aus Washington: Diese Seltene-Erden-Aktie explodiert
Die Aktie von Sunrise Energy Metals hat nach dem US-Deal 16 Prozent zugelegt. Washington will mit dem Scandium-Projekt Chinas Dominanz bei kritischen Rohstoffen brechen.
Apple vor Absturz? Warum das neue iPhone Anleger enttäuschen könnte
Erst als KI-Verlierer gehandelt und dann erneut zum Highflyer mutiert: die Apple-Aktien. Jetzt warnen Analysten, dass der Höhenflug abrupt beendet werden könnte.
China-Rückzug bei Nokia: 1.600 Stellen weg
Nokia zieht sich weiter aus China zurück: 1.600 Jobs fallen weg. Gleichzeitig verlagert der Konzern seinen Fokus stärker auf KI und die USA.
29 Milliarden für den KI-Boom: TSMC dreht jetzt richtig auf
TSMC investiert 29,4 Milliarden US-Dollar in neue Chipkapazitäten und gründet mit Sony ein Joint Venture für Bildsensoren und Physical AI.