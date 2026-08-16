Die PayPal-Aktie gewinnt an Fahrt: Jetzt rückt Spekulation um Stripe/Advent-Übernahme und faire Bewertung in den Fokus

Ausgangspunkt vieler Diskussionen ist der im Forum mehrfach aufgegriffene Bericht, wonach Stripe und Advent International ein gemeinsames Übernahmeangebot für PayPal vorbereitet haben sollen. Demnach habe ein erstes Angebot von rund 53 Milliarden US-Dollar, umgerechnet etwa 60,50 US-Dollar je Aktie, auf dem Tisch gelegen und sei von PayPal als zu niedrig zurückgewiesen worden. In der Community wird dies als Signal gewertet, dass das Management selbst von einem deutlich höheren Unternehmenswert ausgeht. Gleichzeitig wird betont, dass es sich bislang um ein Verhandlungsszenario handelt, dessen Ausgang offen ist.

Die Aktie von PayPal stand in dieser Woche im Fokus der Börsencommunity. Mit einer Wochenperformance von plus 3,6 Prozent, einem Handelsspanne zwischen 50,01 und 52,71 Euro und einem mehr als verdreifachten Handelsvolumen gegenüber dem Wochenschnitt rückte vor allem ein Thema in den Mittelpunkt: die Spekulation um eine mögliche Übernahme durch Stripe und Advent sowie die Frage, ob der aktuelle Kurs die Zahlungsplattform angemessen bewertet.

Ein Teil der Anleger leitet aus den genannten Größenordnungen ab, dass ein finaler Angebotspreis deutlich über dem ersten Vorschlag liegen müsse. In mehreren Beiträgen wird argumentiert, dass allein geplante Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen – im Forum ist von 1,5 Milliarden US-Dollar die Rede – den freien Cashflow spürbar erhöhen könnten. Auf dieser Basis rechnen einige Nutzer mit Bewertungsmultiplikatoren, die zu Zielspannen im Bereich von 75 bis 105 US-Dollar je Aktie führen. Diese Bandbreite ist klar als Erwartung der Community zu werten, nicht als gesicherte Prognose.

Gleichzeitig verweisen andere Stimmen darauf, dass PayPal aktuell in Europa trotz Konkurrenzangeboten wie Wero weiterhin eine starke Marktstellung besitzt. Die in dieser Woche veröffentlichten Umfragedaten, wonach die europäische Alternative vielen Deutschen kaum bekannt ist, werden als Indiz gesehen, dass PayPal im Alltag der Nutzer fest verankert bleibt. Das stützt in den Augen der Befürworter die These, dass ein strategischer Käufer vor allem die enorme Kundenbasis und Reichweite bezahlt – und damit aus ihrer Sicht eher zu einem Aufpreis als zu einem Abschlag greifen müsste.

Unterbewertet oder Wachstumsfalle? Die Bewertungsdebatte

Jenseits der Übernahmespekulation dreht sich der zweite große Streitpunkt um die fundamentale Bewertung. Mehrfach wird hervorgehoben, dass PayPal mit einem KGV auf Basis des Vorjahres von 10,48 deutlich unter früheren Bewertungsniveaus notiert. Langjährige Anleger erinnern daran, dass der Markt dem Zahlungsdienstleister in der Vergangenheit im Schnitt deutlich höhere Multiples zugestanden habe. Aus dieser Perspektive erscheint das aktuelle Bewertungsniveau vielen als „lächerlich günstig“, zumal die Profitabilität nach Ansicht der Befürworter intakt sei.

Unterstützung erhält diese Sicht durch den Hinweis auf umfangreiche Aktienrückkäufe. In mehreren Beiträgen wird die Erwartung formuliert, dass bis Ende 2028 ein erheblicher Teil der ausstehenden Aktien eingezogen sein könnte. Die Community leitet daraus eine strukturelle Verknappung des Angebots ab, die bei stabilen oder steigenden Gewinnen den Gewinn je Aktie und damit den fairen Wert nach oben treiben würde. Einige Anleger formulieren auf dieser Basis ambitionierte Kursziele und kündigen an, erst bei einer Kursverdopplung über Verkäufe nachzudenken. Diese Kursziele sind klar als persönliche Szenarien und nicht als belastbare Prognosen einzuordnen.

Auf der Gegenseite steht die Sorge, dass PayPal operativ nur noch verhalten wächst. Kritische Stimmen bezweifeln, dass in reifen Märkten wie Nordamerika und Europa noch große Sprünge möglich sind. Zwar werden in der Diskussion immer wieder Wachstumschancen in Afrika, Südamerika und Asien genannt, doch ein Teil der Community hält diese Märkte kurzfristig für überschätzt. Hier überwiegt die Einschätzung, dass es Jahre oder gar Jahrzehnte dauern könnte, bis dort ein ähnlich profitables Geschäftsniveau erreicht wird. Die Gefahr, dass PayPal trotz niedriger Bewertung in eine Wachstumsfalle geraten könnte, bleibt für diese Gruppe das zentrale Risiko.

Zwischen Geduld, Frust und Gerichtserfolg

Emotional ist das Forum gespalten. Einige Anleger berichten von hohen Buchverlusten aus Käufen zu deutlich höheren Kursen und zeigen sich frustriert über die lange Durststrecke seit den Höchstständen. Andere verweisen dagegen auf jüngste Kursgewinne und betonen, dass sich Geduld und konsequentes Nachkaufen nahe den Tiefstständen für sie ausgezahlt hätten. Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass eine klare Strategie und ein langer Anlagehorizont bei einem volatilen Wert wie PayPal entscheidend seien.

Als sachlicher Lichtblick wird in der Diskussion die Meldung gewertet, dass ein US-Gericht eine Kartellklage gegen PayPal endgültig abgewiesen hat, weil den Klägern der Nachweis direkter Schäden durch die Gebührenmodelle fehlte. In der Community wird dies als juristische Entlastung interpretiert, die potenzielle Rechtsrisiken reduziert. Gleichzeitig bleibt die Einschätzung verbreitet, dass regulatorische Fragen im Zahlungsverkehrssektor strukturell ein Thema bleiben, auch wenn der konkrete Fall nun abgeschlossen ist.

Für die kommende Woche richtet sich der Blick der Community vor allem auf die technische Ausgangslage und mögliche Nachrichten zur Übernahmethematik. Das Wochenhoch bei 52,71 Euro gilt als kurzfristiger Widerstand, dessen Überwinden aus Sicht vieler Trader den Weg in Richtung höherer Kursregionen öffnen könnte. Auf der Unterseite wird das Wochentief bei 50,01 Euro als wichtige Unterstützung gesehen. Neue Signale zu den Verhandlungen mit Stripe und Advent oder Hinweise auf Fortschritte bei der Restrukturierung könnten die Aktie in dieser engen Spanne rasch in die eine oder andere Richtung treiben.

PayPal Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +3,6 % Wochenhoch / Wochentief 52,71€ / 50,01€ KGV (Vorjahr) 10,48 Marktkapitalisierung 45,58 Mrd.EUR

Stand: 16.08.2026, 15:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 52,71€ und das Wochentief bei 50,01€ die zunächst wichtigsten Marken.