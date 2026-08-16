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    SAP, Airbus, MunichRe – wie wir nun agieren

    Wer unsere Einzelaktien in den letzten Monaten gehandelt hat, dürfte bis auf wenige Ausnahmen sehr viel Spaß gehabt haben, und den haben wir mit Deutschland 2026 aktuell auch.

    Der erneute Run auf das Allzeithoch beim DAX bedeutet aber auch, dass man in aller Ruhe noch mal Teilgewinnmitnahmen realisieren kann und sich Titel anschaut, die womöglich aus Chance-Risiko-Sicht auf der kurzen Sicht ein wenig überhitzt daherkommen.

    Die Rede ist zum einen von Airbus – WKN MK9H8U – , die sich in den letzten Tagen gut schlagen, jedoch jetzt bei ihrem Rekordhoch ankommen und aus einer überkauften Lage heraus schon einiges liefern müssten, damit dies einfach genommen werden kann. Wir entscheiden uns eher für die angesprochene Teilgewinnmitnahme und halbieren unsere Position.

    Das Gleiche tun wir erneut bei SAP – WKN MN1NYX – , die mit Rückenwind aus den USA ihre V-förmige Erholung ausgebaut haben und den Call-Optionsschein weiter nach oben katapultieren. Wir ziehen ein zweites Mal Gewinne raus und halbieren eben unseren SAP-Call. (Die starke Software in den USA hilft übrigens auch Nemetschek.)

    Last but not least tun wir dies auch bei der Münchner Rück – WKN FE5M63 – , die von ihrem Tiefststand der letzten Monate bei 430 € einen satten Sprung nach oben gemacht hat und genauso jetzt an kurzfristigen Widerstandszonen ankommt, sich in einer eher überkauften Zone befindet und somit aus Chance-Risiko-Sicht den Weg für Teilgewinnmitnahmen freimacht.

    Wir sind nach wie vor überzeugt, dass wir in den kommenden Wochen noch einzelne Handelstage sehen werden, an denen es sich lohnt, Positionierungen schon mit Blick Richtung 2027 aufzubauen.

    Auf diese wartet man geduldig und mit der dann entsprechenden Cash-Positionierung.

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    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
    SAP, Airbus, MunichRe – wie wir nun agieren Wer unsere Einzelaktien in den letzten Monaten gehandelt hat, dürfte bis auf wenige Ausnahmen sehr viel Spaß gehabt haben, und den haben wir mit Deutschland 2026 aktuell auch. Der erneute Run auf das Allzeithoch beim DAX bedeutet aber auch, dass man …
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