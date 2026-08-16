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    Anleger schöpfen Hoffnung

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    Neue Hoffnung bei Eutelsat Communications: Darum werden Anleger wieder optimistischer

    Die Eutelsat Communications-Aktie legte in dieser Woche 4,2 Prozent zu. Im wallstreetONLINE-Forum wächst die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Erholung – doch nicht alle Anleger trauen der Bewegung.

    Anleger schöpfen Hoffnung - Neue Hoffnung bei Eutelsat Communications: Darum werden Anleger wieder optimistischer
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Die Aktie von Eutelsat Communications hat in der zurückliegenden Woche mit einem Plus von 4,2 Prozent und einer Spanne zwischen 1,999500 und 2,266 Euro für spürbare Bewegung im Forum gesorgt. Neben dem erhöhten Handelsvolumen – zuletzt rund das 1,6‑Fache des Wochenschnitts – stand vor allem ein Thema im Mittelpunkt: die Frage, ob die milliardenschweren Investitionen in das europäische Satellitenprogramm IRIS² und die OneWeb-Erweiterung den aktuellen Börsenwert rechtfertigen oder die Risiken überwiegen.

    IRIS², OneWeb und das „seriöse europäische LEO“ – Hoffnungsträger oder Bürde?

    Ein großer Teil der Diskussion kreist um die strategische Rolle von Eutelsat im europäischen IRIS²-Programm. In mehreren Beiträgen wird herausgearbeitet, dass Eutelsat nach Medienberichten rund 3,39 Milliarden Euro in den LEO‑Teil von IRIS² und die Erweiterung der OneWeb-Konstellation investieren soll. Die Community interpretiert dies als Kern einer langfristigen Positionierung: Eutelsat werde zum zentralen Betreiber eines „seriösen europäischen LEO“-Netzes, das Behörden- und Sicherheitskommunikation von außereuropäischen Anbietern unabhängiger machen soll. Diese Sichtweise ist eine Einschätzung der Forennutzer, stützt sich aber auf externe Fachartikel, die das Projekt als strategische Antwort Europas auf die Abhängigkeit von Starlink beschreiben.

    Mehrfach wird betont, dass ein Großteil der Gesamtinvestitionen in IRIS² aus öffentlichen Mitteln stammen soll. Einzelne Nutzer leiten daraus ab, dass Eutelsat zwar hohe eigene Mittel aufbringen müsse, aber durch Subventionen und langfristige Serviceverträge eine relativ gut planbare Ertragsbasis erhalte. Konkrete Zahlen zu Förderquoten und Renditen bleiben im Forum allerdings spekulativ. Ebenso spekulativ ist die Erwartung, Eutelsat könne aus dem Programm einen quasi monopolartigen Status im europäischen Sicherheits- und Regierungsmarkt ableiten.

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    Positiv hervorgehoben wird zudem, dass Eutelsat nach externen Berichten bereits einen ersten „hosted payload“-Vertrag auf OneWeb-Satelliten abgeschlossen haben soll. Da es dazu in der laufenden Woche keine bestätigte Unternehmensmeldung im Kursdatenkranz gibt, bleibt dies eine unbestätigte Marktbeobachtung der Community. Sie wird jedoch als Signal gewertet, dass sich aus der Konstellation zusätzliche Einnahmequellen jenseits klassischer Bandbreitenverkäufe entwickeln könnten.

    Zwischen hoher Profitabilität und bilanziellen Verlusten

    Ein zweiter Diskussionsstrang dreht sich um die Ertragslage. Die Community verweist wiederholt auf eine EBITDA-Marge von über 50 Prozent im Kerngeschäft und stellt diese der deutlich niedrigeren Profitabilität großer Automobilhersteller gegenüber. Daraus leiten einige Nutzer die These ab, Eutelsat sei operativ „hoch profitabel“ und die Verluste resultierten vor allem aus Abschreibungen und Finanzierungskosten früherer und laufender Investitionen. Diese Argumentation ist eine Interpretation der Forenteilnehmer, die sich auf außerhalb des Kursdatenkranzes zitierte Jahresabschlusszahlen bezieht.

    Faktisch weist das Unternehmen auf Basis der vorliegenden Kennzahl ein negatives KGV von -1,96 für das Vorjahr aus, was auf einen Nettoverlust hindeutet. Im Forum wird dies nicht bestritten, aber relativiert: Mehrere Beiträge argumentieren, Eutelsat könne theoretisch Investitionen zurückfahren, Schulden abbauen und Dividenden zahlen, würde damit aber Wachstumschancen im boomenden Orbitmarkt verspielen. Die anhaltenden Verluste werden von Befürwortern als notwendige Folge eines Transformationsprozesses hin zu einem skalierbaren LEO‑Geschäft interpretiert.

    Dem steht die Sorge gegenüber, dass die hohe Verschuldung und der lange Zeithorizont bis zur vollen Betriebsbereitschaft von IRIS² – in den zitierten Artikeln ist von Starts ab 2029 und Zielmarken um 2032/2034 die Rede – die Geduld des Marktes überstrapazieren könnten. Kritische Stimmen verweisen darauf, dass trotz der jüngsten Wochenrallye die Marktkapitalisierung von 2,54 Milliarden Euro deutlich hinter den von einzelnen Nutzern errechneten „inneren Werten“ zurückbleibe und der Kurs immer wieder an kurzfristigen Widerständen abpralle.

    Geopolitik, Starlink-Debatte und Bewertungsspanne

    Stark emotional diskutiert wird der geopolitische Kontext. Mehrere Beiträge greifen Medienberichte auf, wonach der Zugang zu Starlink in militärischen Konflikten eingeschränkt worden sei. Daraus leiten Teile der Community die Erwartung ab, dass Staaten künftig verstärkt auf europäische, politisch kontrollierbare Infrastrukturen setzen könnten. Eutelsat wird in dieser Argumentationslinie als potenzieller Profiteur gesehen, insbesondere im Rahmen von IRIS² und bei sicherheitsrelevanten Anwendungen. Diese Schlussfolgerung ist klar als Spekulation der Forennutzer zu werten, auch wenn sie auf realen politischen Debatten über technologische Souveränität aufsetzt.

    Auf der Bewertungsseite reicht die Spanne der Einschätzungen weit. Einige Nutzer kommen in eigenen Modellrechnungen auf faire Werte um 4 Euro je Aktie oder höher und verweisen auf Buchwerte, bestehende GEO‑Kapazitäten, das OneWeb‑Netz und die Rolle als europäischer Player mit Sitz in Paris. Andere mahnen, dass solche Bewertungen stark von optimistischen Annahmen zu Startkapazitäten, Projektzeitplänen und künftigen Vertragsvolumina abhängen. Einigkeit besteht lediglich darin, dass der aktuelle Kurs nicht die erhoffte Dynamik zeigt und kurzfristige Rückschläge trotz der positiven Wochenbilanz jederzeit möglich bleiben.

    Charttechnisch rückt nach der jüngsten Bewegung das Wochenhoch bei 2,266 Euro als unmittelbarer Widerstand in den Fokus, während das Wochentief bei 1,999500 Euro als kurzfristige Unterstützung gilt. In der kommenden Woche dürfte sich die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer vor allem darauf richten, ob das erhöhte Handelsvolumen anhält und der Kurs die Zone um 2,20 bis 2,27 Euro nachhaltig überwinden kann. Parallel bleiben Nachrichten zu IRIS², möglichen neuen Nutzlastverträgen und regulatorischen Entscheidungen im Satellitenmarkt die zentralen Kurstreiber – im positiven wie im negativen Sinne.

    Eutelsat Communications Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +4,2 %
    Wochenhoch / Wochentief 2,266€ / 1,999500€
    KGV (Vorjahr) -1,96
    Marktkapitalisierung 2,54 Mrd.EUR

    Stand: 16.08.2026, 18:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 2,266€ und das Wochentief bei 1,999500€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Eutelsat Communications

    -2,57 %
    +4,17 %
    -2,28 %
    -23,47 %
    -28,51 %
    -62,70 %
    -76,92 %
    -87,45 %
    -81,69 %
    ISIN:FR0010221234WKN:A0HGPT
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