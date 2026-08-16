Regierungsflieger strandet im Urlaubsparadies

BERLIN/MAHÉ (dpa-AFX) - Ein Flugzeug der Bundeswehr-Flugbereitschaft steht seit Tagen im Urlaubsparadies auf den Seychellen - allerdings nicht wegen einer Dienstreise von Regierungsmitgliedern. Eine Bombardier Global 5000 sei auf einem Trainingsflug von Ägypten zur französischen Insel Réunion im Indischen Ozean wegen eines technischen Problems außerplanmäßig auf dem Inselstaat zwischengelandet, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums auf dpa-Anfrage. "An der Behebung des Problems wird aktuell gearbeitet."

Außer der Crew sei niemand an Bord gewesen, sagte der Sprecher. "Die Besatzung ist wohlauf." Solche Trainingsflüge sind den Angaben zufolge für die Aus- und Weiterbildung der Besatzungen notwendig. Zuvor hatte die "Bild" über die Zwischenlandung des Regierungsfliegers berichtet.