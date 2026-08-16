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    ROUNDUP 2/Bürgermeister

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    Ukraine greift Moskau mit 600 Drohnen an

    Für Sie zusammengefasst
    • Rund 600 Drohnen greifen Moskaus Region an
    • In Rostow sterben bei Drohnenangriffen fünf Menschen
    • Angriffe beschädigen Lager und Wohnhäuser
    ROUNDUP 2/Bürgermeister - Ukraine greift Moskau mit 600 Drohnen an
    Foto: Jan Woitas - dpa

    (Neu: Mehr Tote im 3. Absatz)

    MOSKAU (dpa-AFX) - Die Ukraine hat die Region der russischen Hauptstadt nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters Sergej Sobjanin in der Nacht mit rund 600 Drohnen angegriffen. Davon seien 201 in der Region Moskau von der Luftabwehr zerstört worden, schrieb er auf Telegram. Die meisten Drohnen seien bereits vorher beim Anflug abgewehrt worden.

    Von einem der größten Angriffe der letzten Zeit sprach der Gouverneur des Moskauer Gebiets, Andrej Worobjow. Ein 83 Jahre alter Mann sei getötet worden, als eine Drohne auf sein Grundstück gefallen sei. Es habe im Gebiet Moskau auch mehrere Verletzte gegeben.

    In Gebiet Rostow am Don im Süden Russlands starben bei einem ukrainischen Drohnenangriff laut Behörden mindestens fünf Menschen. Gouverneur Juri Sljussar hatte zunächst von drei Toten gesprochen. Insgesamt seien drei Städte des Gebiets betroffen gewesen von Attacken, am meisten die Stadt Kamensk-Schachtinski.

    In der Stadt Podolsk rund 40 Kilometer von Moskau seien drei Menschen verletzt worden. Zudem sei ein Feuer in einem Lager des größten russischen Online-Versandhandels Wildberries ausgebrochen, teilte Worobjow bei Telegram mit. Die Mitarbeiter hätten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. In Domodedowo, wo auch einer der Moskauer Flughäfen liegt, sei zudem ein Lager mit Medikamenten in Brand geraten. In der Stadt seien auch mehrere Wohnhäuser beschädigt worden. Auch in anderen Ortschaften gebe es Schäden an ziviler Infrastruktur, darunter auch eine Schule.

    Ukraine antwortet mit Angriffen auf Russlands Krieg

    Die Ukraine führt beinahe täglich große Angriffswellen gegen die Hauptstadtregion aus. Ende Juli etwa berichteten russische Behörden von 390 Drohnen in einer Nacht, Anfang Juli waren es 452 gewesen. Die Ukraine greift auch in anderen Landesteilen täglich an. Dabei waren zuletzt immer wieder Logistikzentren von Wildberries zerstört worden. Das Unternehmen bestätigte den neuen Angriff im Moskauer Gebiet und informierte, dass die Arbeit über andere Objekte abgewickelt werde.

    Russland attackierte die Ukraine in der Nacht nach Angaben aus Kiew auch erneut mit ballistischen Raketen, Gleitbomben und Drohnen an. Ziele waren unter anderem die Hauptstadt Kiew sowie die Industriestädte Krementschuk und Krywyj Rih.

    Die Angaben der beiden Kriegsparteien konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

    Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen den russischen Angriffskrieg. Für Gegenangriffe auf russisches Gebiet nutzt Kiew vor allem Drohnen, aber auch immer wieder Marschflugkörper./jbz/DP/mis





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