APIC’s EBITDA Soars 55% to $44M in H1 2026
APIC delivered robust top-line growth and a dramatic profit rebound in H1 2026, despite regional headwinds, rising liabilities and IAS 29-related losses in Turkey.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- APIC’s revenues rose 15% year-on-year to USD 688.2 million in the first half of 2026.
- EBITDA increased by 55% to USD 44 million, while operating profit grew 53% to USD 31 million.
- Net profit attributable to APIC shareholders reached approximately USD 6.6 million, up 1,866%; earnings per share rose 1,806% to USD 0.040.
- Total assets increased 4.7% from year-end 2025 to USD 1.05 billion, while liabilities rose 5.5% to USD 774.2 million.
- APIC subsidiaries are owed approximately USD 174 million by the Palestinian Authority, amid an economic recession and delayed government payments.
- APIC operates across manufacturing, trade, distribution and services in several Middle Eastern countries, employs more than 3,400 people, and incurred approximately USD 5 million in non-cash IAS 29 losses related to Turkey.
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