Euroboden GmbH: 5. Sachstandsbericht jetzt für Anleihegläubiger verfügbar
Anleihegläubiger der Euroboden GmbH erhalten neue Einblicke: Der 5. Sachstandsbericht zum Insolvenzverfahren steht nun exklusiv über One Square Advisory Services bereit.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Die Insolvenzverwaltung der Euroboden GmbH hat der One Square Advisory Services S.à.r.l. den 5. Sachstandsbericht zum Insolvenzverfahren bereitgestellt.
- Der Bericht betrifft die Euroboden-Anleihen 2019/2024 (ISIN: DE000A2YNXQ5) und 2020/2025 (ISIN: DE000A289EM6).
- Anleihegläubiger können den Bericht bei One Square Advisory Services anfordern.
- Voraussetzung ist ein aktueller Online-Depotauszug als Nachweis der Anleihegläubigerstellung, der höchstens zehn Tage alt sein darf.
- Anfragen sind per E-Mail an euroboden@onesquareadvisors.com oder per Fax an +49 89 15 98 98 22 zu richten.
- Das Insolvenzverfahren ist nicht öffentlich; der Bericht kann Insiderinformationen enthalten und darf nicht weitergegeben oder veröffentlicht werden.
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.