🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZefiro Methane AktievorwärtsNachrichten zu Zefiro Methane
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Renk mit KI-Fantasie? D-Wave-Aktie zieht wieder an! Zefiro Methane viel zu günstig?

    Wird Renk etwa zum KI-Profiteur? Die Zusammenarbeit mit Siemens Energy scheint jedenfalls zu florieren. 2026 soll das Geschäft immerhin rund ein Drittel des Auftragseingangs der Business Unit Industrie von Renk ausmachen. Bei einem anderen …

    Renk mit KI-Fantasie? D-Wave-Aktie zieht wieder an! Zefiro Methane viel zu günstig?
    Foto: esg-aktien.de
    Wird Renk etwa zum KI-Profiteur? Die Zusammenarbeit mit Siemens Energy scheint jedenfalls zu florieren. 2026 soll das Geschäft immerhin rund ein Drittel des Auftragseingangs der Business Unit Industrie von Renk ausmachen. Bei einem anderen Unternehmen erwarten Analysten in den kommenden Jahren ein massives Wachstum. Der Gewinn soll sich vervielfachen. Eine aktuelle Dokumentation verdeutlicht das Potenzial. Die Aktie erscheint viel zu günstig. Und was macht D-Wave? Die Quantum-Hoffnung ist weiterhin viel zu teuer. Das haben die jüngsten Quartalszahlen gezeigt. Doch Anleger sehen auch Positives und sorgten zuletzt für einen Anstieg der Aktie um 25 %. Zu Recht?

    Lesen sie den Artikel hier weiter





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Renk mit KI-Fantasie? D-Wave-Aktie zieht wieder an! Zefiro Methane viel zu günstig? Wird Renk etwa zum KI-Profiteur? Die Zusammenarbeit mit Siemens Energy scheint jedenfalls zu florieren. 2026 soll das Geschäft immerhin rund ein Drittel des Auftragseingangs der Business Unit Industrie von Renk ausmachen. Bei einem anderen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     