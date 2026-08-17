Renk mit KI-Fantasie? D-Wave-Aktie zieht wieder an! Zefiro Methane viel zu günstig? Wird Renk etwa zum KI-Profiteur? Die Zusammenarbeit mit Siemens Energy scheint jedenfalls zu florieren. 2026 soll das Geschäft immerhin rund ein Drittel des Auftragseingangs der Business Unit Industrie von Renk ausmachen. Bei einem anderen …



