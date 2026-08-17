APIC steigert EBITDA im 1. Halbjahr 2026 um 55 % auf 44 Mio. US-Dollar
APIC legt im ersten Halbjahr 2026 kräftig zu: Deutliches Umsatzplus, starkes Ergebniswachstum – trotz Sonderbelastungen und steigender Verbindlichkeiten.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- APIC steigerte im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz um 15 % auf 688,2 Mio. US-Dollar.
- Das EBITDA wuchs um 55 % auf 44 Mio. US-Dollar; das Betriebsergebnis stieg um 53 % auf 31 Mio. US-Dollar.
- Der den APIC-Aktionären zurechenbare Nettogewinn erhöhte sich um 1.866 % auf rund 6,6 Mio. US-Dollar; das Ergebnis je Aktie stieg um 1.806 % auf 0,040 US-Dollar.
- Die Bilanzsumme wuchs gegenüber Ende 2025 um 4,7 % auf 1,05 Mrd. US-Dollar; die Verbindlichkeiten stiegen um 5,5 % auf 774,2 Mio. US-Dollar.
- Die ausstehenden direkten und indirekten Verbindlichkeiten der Palästinensischen Autonomiebehörde gegenüber APIC-Tochtergesellschaften erreichten rund 174 Mio. US-Dollar.
- Aufgrund der Anwendung von IAS 29 in der Türkei verbuchte APIC im ersten Halbjahr 2026 nicht zahlungswirksame Verluste von rund 5 Mio. US-Dollar.
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