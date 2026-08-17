Allzeithoch nicht genug? TKMS-Aktie nicht zu bremsen! Wann starten DroneShield und Volatus Aerospace wieder durch? Fast 50 % Kursplus innerhalb weniger Wochen. TKMS schwimmt derzeit auf einer Erfolgswelle und Analysten trauen der Aktie noch mehr zu. Der Konzern steht exemplarisch für das Comeback klassischer Rüstungsaktien in den vergangenen Wochen. Dagegen tun …



