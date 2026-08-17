🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTKMS AktievorwärtsNachrichten zu TKMS
    209 Aufrufe 209 0 Kommentare 0 Kommentare

    Allzeithoch nicht genug? TKMS-Aktie nicht zu bremsen! Wann starten DroneShield und Volatus Aerospace wieder durch?

    Fast 50 % Kursplus innerhalb weniger Wochen. TKMS schwimmt derzeit auf einer Erfolgswelle und Analysten trauen der Aktie noch mehr zu. Der Konzern steht exemplarisch für das Comeback klassischer Rüstungsaktien in den vergangenen Wochen. Dagegen tun …

    Allzeithoch nicht genug? TKMS-Aktie nicht zu bremsen! Wann starten DroneShield und Volatus Aerospace wieder durch?
    Foto: esg-aktien.de
    Fast 50 % Kursplus innerhalb weniger Wochen. TKMS schwimmt derzeit auf einer Erfolgswelle und Analysten trauen der Aktie noch mehr zu. Der Konzern steht exemplarisch für das Comeback klassischer Rüstungsaktien in den vergangenen Wochen. Dagegen tun sich viele Drohnen-Plays weiterhin schwer. Eigentlich eine verkehrte Welt, denn kaum jemand dürfte bestreiten, dass Drohnen und deren Abwehr nicht nur in aktuellen Kriegsgebieten eine immer wichtigere Rolle spielen. Entsprechend groß dürfte der Investitionsbedarf bei Streitkräften und Sicherheitsbehörden in den kommenden Jahren bleiben. Wann starten also Unternehmen wie Volatus Aerospace und DroneShield wieder durch?

    Lesen sie den Artikel hier weiter





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Allzeithoch nicht genug? TKMS-Aktie nicht zu bremsen! Wann starten DroneShield und Volatus Aerospace wieder durch? Fast 50 % Kursplus innerhalb weniger Wochen. TKMS schwimmt derzeit auf einer Erfolgswelle und Analysten trauen der Aktie noch mehr zu. Der Konzern steht exemplarisch für das Comeback klassischer Rüstungsaktien in den vergangenen Wochen. Dagegen tun …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     