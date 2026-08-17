Bundesverkehrsminister und BASF-Chef Kamieth bei Ausbau von Verkehrsterminal

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 51,07 auf Lang & Schwarz (16. August 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -0,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,13 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 45,58 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -21,67 %/+19,46 % bedeutet.