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    Bundesverkehrsminister und BASF-Chef Kamieth bei Ausbau von Verkehrsterminal

    Für Sie zusammengefasst
    • BASF-Terminal in Ludwigshafen wird ausgebaut
    • Ausbau stärkt Güterverkehr auf Straße und Schiene
    • 51 Millionen Euro Förderung für Modernisierung
    Bundesverkehrsminister und BASF-Chef Kamieth bei Ausbau von Verkehrsterminal
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    LUDWIGSHAFEN/PFALZ (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) und BASF -Vorstandschef Markus Kamieth geben am Montag (13.00) in Ludwigshafen den Startschuss für den Ausbau eines Kombiverkehrsterminals. Die Anlage ist ein wichtiger Umschlagplatz für die Güter des weltgrößten Chemiekonzerns. Sie soll erweitert werden, um Straße und Schiene leistungsfähiger zu machen. Für die Modernisierung sind 51 Millionen Euro Fördermittel zugesagt.

    Dem kombinierten Verkehr kommt in Zeiten von Niedrigwasser besondere Bedeutung zu. BASF transportiert 40 Prozent seiner Produktion im Stammwerk Ludwigshafen über den Rhein. Durch eine Verlagerung bestimmter Mengen etwa auf Lastwagen und Schiene stützt das Unternehmen die Versorgung mit wichtigen Rohstoffen. Zu dem Spatenstich werden ebenfalls der rheinland-pfälzische Verkehrsstaatssekretär Markus Wolf und Ludwigshafens Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) erwartet./wo/DP/mis

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    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 51,07 auf Lang & Schwarz (16. August 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -0,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 45,58 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -21,67 %/+19,46 % bedeutet.





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