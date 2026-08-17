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    Niedrigwasser verteuert Baustoffe und verzögert Lieferungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Niedrigwasser verzögert Baustofflieferungen im Bau
    • Weniger Schiffsladungen verteuern Sand und Kies
    • Niedrigwasser droht mit Engpässen und Mehrkosten
    Niedrigwasser verteuert Baustoffe und verzögert Lieferungen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Rekord-Niedrigwasser im Rhein und an anderen Flüssen belastet zunehmend auch Bauherren. Da Transportschiffe deutlich weniger laden können, verzögern sich Lieferungen für die Baubranche, während der Aufwärtsdruck bei den ohnehin hohen Materialpreisen steigt.

    "Wir sehen etwa, dass Transporte auf dem Wasser zunehmend schwieriger werden. Das führt auch zu Problemen beim Bau von Mehrfamilienhäusern oder Schulen, da Lieferzeiten sich verlängern", sagte der Präsident des Verbands Baugewerblicher Unternehmer Hessen, Thomas Reimann, der Deutschen Presse-Agentur. "Sand und Kies, die sonst oft per Schiff in großen Mengen zu den Betonwerken gelangen, werden knapper und somit teurer."

    Noch sei der Preisanstieg eher überschaubar, aber Baumaterialien und insbesondere Transporte hätten sich in den vergangenen Jahren schon stark verteuert. "Wir erleben mit dem Niedrigwasser den dritten Preisanstieg innerhalb weniger Jahre nach der Energiekrise im Ukraine-Krieg und dem Iran-Konflikt. Und erfahrungsgemäß bleiben viele Preisanhebungen dauerhaft."

    Auch der Bauindustrieverband HDB warnt vor den Folgen des Niedrigwassers. "Lieferengpässe für erste Baustoffe sind von den Lieferanten bereits angekündigt worden für den Fall, dass die Situation noch länger anhält, wovon derzeit auszugehen ist."

    Wegen der niedrigen Wasserstände schrumpften die Transportkapazitäten für wichtige Güter am Bau, die in großen Mengen per Schiff transportiert werden - darunter Bitumen, Split und Natursteine, aber auch Brenn- und Kraftstoffe sowie mineralische Bauabfälle.

    "Im Extremfall werden zusätzliche Schiffe benötigt oder Transporte müssen teilweise doch auf Schiene und Straße verlagert werden", sagte Hauptgeschäftsführer Tim-Oliver Müller der dpa. Das sei aber nur begrenzt möglich und meist deutlich teurer.

    Müller erwartet zwar nicht flächendeckend einen Stillstand auf Baustellen. Je länger das Niedrigwasser aber anhalte, desto größer werde das Risiko von Engpässen, höheren Logistikkosten und Verzögerungen./als/DP/zb







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