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    HIAG mit deutlichem Gewinnsprung im 1. Halbjahr 2026

    HIAG legt im ersten Halbjahr 2026 kräftig zu: Deutlich höherer Reingewinn, starkes Projektgeschäft und ein weiter wachsendes Immobilienportfolio prägen das Ergebnis.

    HIAG mit deutlichem Gewinnsprung im 1. Halbjahr 2026
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • HIAG steigerte den Reingewinn im ersten Halbjahr 2026 um 90,4 % auf CHF 85,0 Mio.; bereinigt um Wertänderungen lag er 80,2 % höher bei CHF 36,9 Mio.
    • Das EBIT erhöhte sich um 92,7 % auf CHF 105,7 Mio., vor allem dank Immobilienaufwertungen und des Verkaufserfolgs beim Projekt «Chama» in Cham.
    • Die Nettoaufwertung der Immobilienanlagen betrug CHF 53,4 Mio.; der Portfoliowert stieg auf CHF 2,075 Mrd.
    • Der Liegenschaftsertrag sank aufgrund von Verkäufen und Kündigungen um 3,3 % auf CHF 38,0 Mio., während er auf vergleichbarer Basis um 3,8 % zunahm; die Leerstandsquote reduzierte sich auf 2,8 %.
    • Das Projektgeschäft entwickelte sich stark: Der Verkauf von Eigentumswohnungen in «Chama» steuerte CHF 23,3 Mio. bei; laufende Projekte umfassen ein Investitionsvolumen von rund CHF 278 Mio. und sollen jährlich rund CHF 16 Mio. zusätzliche Mieterträge generieren.
    • HIAG verfügt mit einer Eigenkapitalquote von 56,4 %, einem Netto-LTV von 39,2 % und CHF 350 Mio. verfügbarer Kreditlinie über solide Finanzierungsspielräume und erwartet 2026 erneut ein Spitzenresultat.


    HIAG Immobilien Holding

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    ISIN:CH0239518779WKN:A113S6
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    HIAG mit deutlichem Gewinnsprung im 1. Halbjahr 2026 HIAG legt im ersten Halbjahr 2026 kräftig zu: Deutlich höherer Reingewinn, starkes Projektgeschäft und ein weiter wachsendes Immobilienportfolio prägen das Ergebnis.
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