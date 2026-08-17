HIAG mit deutlichem Gewinnsprung im 1. Halbjahr 2026
HIAG legt im ersten Halbjahr 2026 kräftig zu: Deutlich höherer Reingewinn, starkes Projektgeschäft und ein weiter wachsendes Immobilienportfolio prägen das Ergebnis.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- HIAG steigerte den Reingewinn im ersten Halbjahr 2026 um 90,4 % auf CHF 85,0 Mio.; bereinigt um Wertänderungen lag er 80,2 % höher bei CHF 36,9 Mio.
- Das EBIT erhöhte sich um 92,7 % auf CHF 105,7 Mio., vor allem dank Immobilienaufwertungen und des Verkaufserfolgs beim Projekt «Chama» in Cham.
- Die Nettoaufwertung der Immobilienanlagen betrug CHF 53,4 Mio.; der Portfoliowert stieg auf CHF 2,075 Mrd.
- Der Liegenschaftsertrag sank aufgrund von Verkäufen und Kündigungen um 3,3 % auf CHF 38,0 Mio., während er auf vergleichbarer Basis um 3,8 % zunahm; die Leerstandsquote reduzierte sich auf 2,8 %.
- Das Projektgeschäft entwickelte sich stark: Der Verkauf von Eigentumswohnungen in «Chama» steuerte CHF 23,3 Mio. bei; laufende Projekte umfassen ein Investitionsvolumen von rund CHF 278 Mio. und sollen jährlich rund CHF 16 Mio. zusätzliche Mieterträge generieren.
- HIAG verfügt mit einer Eigenkapitalquote von 56,4 %, einem Netto-LTV von 39,2 % und CHF 350 Mio. verfügbarer Kreditlinie über solide Finanzierungsspielräume und erwartet 2026 erneut ein Spitzenresultat.
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