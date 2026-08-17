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    WOCHENVORSCHAU

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    Termine bis 28. August 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • BIP, Inflation und Arbeitsmarkt im Fokus
    • Firmenzahlen aus Banken, Industrie und Handel
    • Zentralbankentscheide und wichtige US-Konjunkturdaten
    WOCHENVORSCHAU - Termine bis 28. August 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 28. August ^
    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 17. AUGUST

    TERMINE UNTERNEHMEN
    DEU: Wüstenrot & Württembergische, Capital Markets Day
    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)
    04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 7/26
    04:00 CHN: Industrieprodukten 7/26
    06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 6/26
    06:30 JPN: Industrieproduktion 6/26 (endgültig)
    10:00 BGL: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
    12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 8/26
    14:30 USA: Empire State Index 8/26
    16:00 USA: NAHB Wohnungsmarktindex 8/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Pk Tennet zum symbolischen Tunneldurchschlag der SuedLink-Elbquerung, Wischhafen

    HINWEIS
    KOR: Feiertag, Börse geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 18. AUGUST

    TERMINE UNTERNEHMEN
    00:30 AUS: BHP Group, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Klarna Group, Q2-Zahlen
    08:30 DEU: Einhell, Q2-Zahlen
    10:00 DEU: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung (außerordentlich) 10:30 DEU: Verband der Sparda-Banken, Jahrespressegespräch, Frankfurt/M. 11:30 CHN: Xiaomi, Q2-Zahlen
    12:00 USA: Home Depot, Q2-Zahlen

    DEU: Mutares, Call zu den Halbjahreszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Baugenehmigungen 6/26 und 1. Halbjahr 2026
    08:00 DEU: Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen) Q2/26
    08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 6/26
    14:15 USA: ADP Beschäftigung
    14:30 USA: Im- und Exportpreise 7/26
    14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 7/26
    15:15 USA: Industrieproduktion 7/26
    15:15 USA: Kapazitätsauslastung 7/26
    16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 7/26

    SONSTIGE TERMINE
    --

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 19. AUGUST

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Straumann Holding, Halbjahreszahlen
    07:00 CHE: Sunrise Communications, Halbjahreszahlen
    07:00 CHE: Geberit, Q2-Zahlen
    07:00 NLD: Docmorris, Halbjahreszahlen
    07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q1-Zahlen (11.00 Pk) 08:00 DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen
    13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 6/26
    08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 6/26 08:00 GBR: Verbraucherpreise 7/26
    08:00 GBR: Erzeugerpreise 7/26
    10:00 BGL: Leistungsbilanz 6/26
    10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 6/26
    11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/26 (vorläufig)
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
    16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
    20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.7.26

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 20. AUGUST

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen
    07:30 DEU: Tonies, Halbjahreszahlen (15.00 Analystencall) 08:00 GBR: Hays, Jahreszahlen
    10:00 DEU: BayernLB, Halbjahreszahlen
    11;30 CHN: Alibaba, Q2-Zahlen
    13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen
    17:45 DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Deere & Co, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Handelsbilanz 7/26
    06:30 NLD: Arbeitslosenquote 7/26
    08:00 DEU: Erzeugerpreise 7/26
    08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) Juni und 1. Halbjahr 2026 08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe Juni und 1. Halbjahr 2026 08:00 DNK: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)
    08:00 GBR: Im- und Exporte 7/26
    09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
    09:30 POL: Industrieproduktion 7/26
    09:30 POL: Erzeugerpreise 7/26
    11:00 EUR: Bauproduktion 6/26
    14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 8/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    16:00 USA: Frühindikator 7/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:30 DEU: Jahrespressekonferenz des Verbands für Schiffbau und Meerestechnik (VSM), Hamburg

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 21. AUGUST

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Siegfried Holding, Halbjahreszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 8/26
    01:30 JPN: Verbraucherpreise 7/26 landesweit
    02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 7/26
    08:45 FRA: Geschäftsklima 8/26
    08:45 FRA: Produzentenvertrauen 8/26
    09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung) 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/26 (vorläufig)

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 24. AUGUST

    TERMINE UNTERNEHMEN
    DEU: Deutz, außerordentliche Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 7/26
    14:30 USA: CFNA-Index 7/26

    SONSTIGE TERMINE
    12:00 DEU: Branchentag Erneuerbare Energien & Energie-Sommerfest mit Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies und Energieminister Christian Meyer, Hannover

    13:00 DEU: Preiserhöhungen bei Fernwärme: Mündliche Verhandlung im Fall der Sammelklage des Verbraucherzentrale Bundesverbandes gegen Eon

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 25. AUGUST

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q2-Zahlen (detailliert) 09:30 DEU: VW-Betriebsversammlung mit Konzernchef Oliver Blume zu Plänen für weitere Sparmaßnahmen, Wolfsburg 10:00 DEU: DZ Bank, Pressegespräch anlässlich Veröffentlichung der Halbjahreszahlen, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Dekabank, Halbjahreszahlen
    22:00 USA: Zoom Video Communications, Q2-Zahlen

    USA: Intuit, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 6/26 (endgültig)
    07:00 FIN: Arbeitslosenquote 7/26
    08:00 DEU: Staatsausgaben Q2/26
    08:00 DEU: BiP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
    08:00 DEU: Privatkonsum Q2/26
    08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 8/26
    09:30 POL: Arbeitslosenquote 7/26
    10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 8/26
    14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung
    14:15 USA: ADP Beschäftigung
    15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 6/26
    15:00 BEL: Geschäftsklima 8/26
    16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 8/26
    16:00 USA: Neubauverkäufe 7/26
    16:00 USA: Verbrauchervertrauen 8/26

    SONSTIGE TERMINE
    --

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 26. AUGUST

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:45 LUX: Aroundtown S. A., Q2-Zahlen
    07:00 AUT: Vienna Insurance Group, Q2-Zahlen
    09:30 DEU: VW-Betriebsversammlung mit Konzernchef Oliver Blume zu Plänen für weitere Sparmaßnahmen, Emden 10:00 DEU: NordLB, Halbjahreszahlen
    10:00 NLD: Prosus, Hauptversammlung
    13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q2-Zahlen
    14:00 NOR: Equinor, Globaler Lieferantentag 2026
    22:00 USA: HP Inc., Q3-Zahlen
    22:00 USA: Salesforce, Q2-Zahlen
    22:20 USA: Nvidia, Q2-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    KOR: Hyundai, CEO Investor Day mit Vorstellung Strategie USA: Agilent Technologies, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 SWE: Erzeugerpreise 7/26
    14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 7/26
    14:30 USA: Realeinkommen 7/26
    14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/26 (vorläufig) 14:30 USA: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
    14:30 USA: Privater Konsum Q2/26 (2. Veröffentlichung) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    18:00 RUS: Industrieproduktion 7/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Gamescom, (bis 30.08.2026) Köln

    10:00 DEU: Online-Talk des Bundesverbands Windenergie Offshore zu Auswirkungen der geplanten Änderungen des EU-Emissionshandels auf die Stahlindustrie, Berlin

    10:30 DEU: Forschungspressekonferenz Chemieverband VCI, Frankfurt/M.

    10:30 DEU: Hybrid-Pk Vorstellung des «Bau-Monitor 2026» zum Bau und Wohnungsmarkt (mit Länder-Zahlen), Berlin

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 27. AUGUST

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Asta Energy Solutions, Halbjahreszahlen
    07:30 DEU: Fielmann, Q2-Zahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Delivery Hero, Halbjahreszahlen (14.00 Pk und Analystencall) 07:30 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen
    10:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Halbjahreszahlen 10:00 CHE: Givaudan, Summer Investor Conference

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Autodesk, Q2-Zahlen
    USA: Best Buy, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    03:30 CHN: Industriegewinne 7/26
    08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/26 (endgültig)
    08:00 NOR: BIP Q2/26
    08:00 SWE: Handelsbilanz 7/26
    08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 9/26
    08:45 FRA: Erzeugerpreise 7/26
    10:00 EUR: EZB, Geldmenge M3 7/26
    13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 22./23. Juli 2027
    14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheidung
    14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 7/26 (vorläufig)
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

    17:30 DEU: Zukunftsforum der EWR Aktiengesellschaft 2026 mit dem rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister Michael Ebling (SPD), Worms

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 28. AUGUST

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:30 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen, Gütersloh

    DEU: LBBW, Halbjahreszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 8/27
    01:30 JPN: Arbeitslosenquote 7/26
    07:00 FIN: BIP Q2/26
    08:00 FIN: Handelsbilanz 6/26 (endgültig)
    08:00 NOR: Arbeitslosenquote 8/26
    08:00 SWE: BIP Q2/26
    08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 7/26
    08:45 FRA: Verbraucherpriese 8/26 (vorläufig)
    08:45 FRA: Konsumausgaben 7/26
    08:45 FRA: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
    09:00 CHE: KOF Frühindikator 8/26
    09:00 CZS: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
    09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 7/26
    09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 8/26
    11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig)
    11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 8/26
    11:00 EUR: Industrievertrauen 8/26
    11:00 ITA: Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig)
    11:00 ITA: Economic Sentiment 8/26
    11:00 ITA: Produzentenvertrauen 8/26
    11:30 BEL: Verbraucherpreise 8/26
    15:45 USA: MNI Chicago PMI8/26
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Caravan Salon Düsseldorf, Düsseldorf

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