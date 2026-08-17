JEFFERIES stuft DANONE auf 'Underperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Underperform" belassen. David Hayes passte seine Schätzungen am Sonntag an den Halbjahresbericht der Franzosen an. Das zweite Quartal habe seine Einschätzung bestätigt, dass deren Wachstum weniger profitabel und riskanter geworden sei./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2026 / 17:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2026 / 17:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 67,34EUR auf Lang & Schwarz (16. August 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 62
Kursziel alt: 62
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 62
Kursziel alt: 62
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