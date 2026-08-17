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    Hanf.com-Transaktion schreitet voran

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    Neural Therapeutics erhält bedingte Genehmigung der CSE

    Hanf.com-Transaktion schreitet voran - Neural Therapeutics erhält bedingte Genehmigung der CSE
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    Toronto, Ontario / 14. August 2026 / IRW-Press / Neural Therapeutics Inc. (CSE: NURL; Frankfurt: HANF) („Neural“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es von der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) die bedingte Genehmigung für die Notierung der Aktien des Unternehmens nach Abschluss der bereits zuvor angekündigten Fundamental-Change-Transaktion mit CWE European Holdings Inc. („CWE“), Betreiberin des Hanf.com-Geschäfts in Deutschland, erhalten hat (die „Series B Transactions“). Nach Abschluss der Series B Transactions beabsichtigt das Unternehmen, seinen Namen in Hanf.com Inc. zu ändern (der „Resultierende Emittent“).

     

    Die bedingte Genehmigung der CSE stellt einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zum Abschluss der Series B Transactions dar. Im Rahmen dieser Transaktionen wird Neural die verbleibende Beteiligung an CWE erwerben, die sich noch nicht im Eigentum des Unternehmens befindet, wodurch CWE zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Resultierenden Emittenten werden wird.

     

    Die bedingte Genehmigung steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung üblicher Bedingungen, einschließlich des Abschlusses der bereits angekündigten Finanzierung (die „Concurrent Financing“), die in der Pressemitteilung von Neural vom 27. März 2026 näher beschrieben wurde, des Abschlusses der Series B Transactions, der Umsetzung der erforderlichen Treuhand- bzw. Escrow-Vereinbarungen, der Vornahme der erforderlichen Einreichungen auf SEDAR+ sowie der Erledigung weiterer noch ausstehender CSE-Unterlagen und Gebühren. Darüber hinaus werden Aktien des Resultierenden Emittenten, die an bestimmte CWE-Aktionäre im Austausch gegen im Jahr 2019 ausgegebene Gründeraktien von CWE ausgegeben werden, gemäß National Policy 46-201 – Escrow for Initial Public Offerings einer Escrow-Bindung unterliegen. Ein Termin für die Aufnahme des Handels mit den Aktien des Resultierenden Emittenten nach Abschluss des Fundamental Change wird von der CSE festgelegt, sobald die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind.

     

    Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Neural und das Ergebnis erheblicher Anstrengungen beider Teams“, sagte Ian Campbell, Chief Executive Officer von Neural. „Nachdem die Zustimmung der Aktionäre vorliegt und die bedingte Genehmigung der CSE erteilt wurde, konzentrieren wir uns nun darauf, die verbleibenden Abschlussbedingungen zu erfüllen und die Transaktion abzuschließen. Wir sind davon überzeugt, dass der Zusammenschluss eine starke Plattform bietet, um das Geschäft von Hanf.com weiter auszubauen und die langfristigen Chancen des Unternehmens zu nutzen.“

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