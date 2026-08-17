SIG Names Ann-Kristin Erkens as Its New CEO
SIG Group AG ushers in a new chapter as Ann-Kristin Erkens steps up as CEO, steering the company’s ongoing transformation and financial momentum.
Foto: SIG Group
- Ann-Kristin Erkens has been appointed CEO of SIG Group AG with immediate effect, replacing Mikko Keto.
- Erkens will continue serving as CFO until a successor is appointed.
- The Board selected her to ensure leadership continuity and accelerate SIG’s transformation program.
- She previously served as interim CEO from August 2025 to February 2026 and has been SIG’s CFO since November 2023.
- SIG’s H1 2026 performance improved, with the adjusted EBIT margin rising to 15.6% and free cash flow increasing by more than €100 million year-on-year; full-year guidance remains unchanged.
- SIG’s Capital Markets Day will take place as planned on October 27, 2026, where Erkens and the leadership team will present the company’s strategy and medium-term value-creation plans.
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