SIG bekommt neue Chefin: Ann-Kristin Erkens übernimmt CEO-Posten
Führungswechsel bei SIG: Ann-Kristin Erkens übernimmt dauerhaft das Ruder als CEO – und treibt die Transformation des Verpackungsspezialisten mit klaren Zielen weiter voran.
Foto: SIG Group
- Ann-Kristin Erkens wurde mit sofortiger Wirkung zur neuen CEO der SIG Group AG ernannt und folgt auf Mikko Keto.
- Bis zur Ernennung eines Nachfolgers bleibt Erkens zusätzlich CFO von SIG.
- Erkens kennt das Unternehmen bereits gut: Sie ist seit November 2023 CFO und führte SIG von August 2025 bis Ende Februar 2026 interimistisch als CEO.
- Der Verwaltungsrat begründet die Personalie mit dem Bedarf an Führungskontinuität und einem hohen Umsetzungstempo in der laufenden Transformation.
- SIG erzielte im ersten Halbjahr 2026 Fortschritte: Die bereinigte EBIT-Marge stieg auf 15,6 % nach 14,8 % im Vorjahr, der Free Cashflow verbesserte sich um mehr als 100 Mio. Euro; der Jahresausblick bleibt unverändert.
- Erkens will den Fokus auf wachstumsstarke Geschäftsfelder, bessere operative Leistungen sowie strikte Kosten- und Kapitaldisziplin legen; ein Strategie-Update folgt am Capital Markets Day am 27. Oktober 2026.
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