BERENBERG stuft SFC Energy auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SFC Energy von 24 auf 27,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe im zweiten Quartal überraschend stark abgeschnitten, und die nach oben hin präzisierte Jahresprognose erscheine immer noch zu vorsichtig, schrieb Robert-Jan van der Horst am Freitag in seinem Rückblick auf die Zahlen. Daher hob er seine Schätzungen für das Jahr sowie seine mittelfristigen Margenprognosen an./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 16:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 20,95EUR auf Lang & Schwarz (17. August 2026, 07:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: SFC Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27,50

Kursziel alt: 24

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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