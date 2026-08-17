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    Alibaba baut radikal um

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    Alibaba verkauft Milliarden-Sparte – jetzt geht alles auf KI

    Alibaba verkauft Lingxi Games für mindestens 1,5 Milliarden US-Dollar und treibt damit den Konzernumbau sowie seine milliardenschwere KI-Offensive voran.

    Für Sie zusammengefasst
    • Alibaba verkauft Lingxi Games für 1,5 Mrd. Dollar
    • Verkauf stärkt Alibabas Umbau und KI-Pläne
    • Konzern konzentriert Kapital auf Cloud und KI
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Alibaba baut radikal um - Alibaba verkauft Milliarden-Sparte – jetzt geht alles auf KI
    Foto: Alibaba - Alibaba

    Alibaba verkauft seine Videospielsparte in einem Geschäft im Wert von mindestens 1,5 Milliarden US-Dollar, da das chinesische Unternehmen seinen Fokus auf künstliche Intelligenz verlagert. Laut einem internen Memo, das dem Wall Street Journal am Montag vorlag, hat das Unternehmen eine Vereinbarung zum Verkauf von Lingxi Games an die asiatische Private-Equity-Gesellschaft Trustar Capital getroffen. Der Deal würde das Spieleentwicklungsstudio mit über 1,5 Milliarden US-Dollar bewerten, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle.

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    Die Veräußerung ist Teil der umfassenderen Bemühungen des chinesischen E-Commerce-Unternehmens, sich von Randgeschäften zu trennen und seine Finanzen zu stärken, während es seine Investitionen in KI ausbaut. Zhou Bingshu, CEO von Lingxi Games, sagte, ohne die Höhe des Geschäfts preiszugeben: "Die Transaktion ist Teil von Alibabas Gesamtstrategie zur Schärfung des strategischen Fokus." Lingxi Games ist dabei keineswegs nur ein unbedeutendes Randgeschäft. Das Studio ging aus Guangzhou Ejoy hervor, das Alibaba 2017 übernahm. Mit Three Kingdoms: Strategic Edition gelang Lingxi später ein großer Erfolg: Das Strategiespiel setzte innerhalb seiner ersten beiden Jahre nach dem Start 2019 mehr als eine Milliarde US-Dollar um.

    Der Verkauf reiht sich in einen größeren Umbau des Alibaba-Konzerns ein. Unter CEO Eddie Wu trennt sich das Unternehmen zunehmend von Geschäften außerhalb seiner Kernbereiche. Bereits zuvor wurden Beteiligungen und Einzelhandelsaktivitäten wie Sun Art und Intime abgestoßen. Gleichzeitig fließen deutlich mehr Mittel in Cloud und künstliche Intelligenz. Alibaba hatte angekündigt, innerhalb von drei Jahren mindestens 380 Milliarden Yuan, umgerechnet rund 53 Milliarden US-Dollar, in KI- und Cloud-Infrastruktur zu investieren. Damit wird der Lingxi-Verkauf vor allem zum nächsten Signal für den Strategiewechsel: Alibaba will Kapital und Managementkapazitäten stärker auf E-Commerce, Cloud und KI konzentrieren und sich von seinem früher breit aufgestellten Konglomeratsmodell entfernen.

    Die Aktie von Alibaba ist am Montag (9:55 Uhr, MESZ) auf Tradegate 0,93 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 108 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Alibaba Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 108EUR auf Tradegate (17. August 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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