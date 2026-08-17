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    Dividendentermine

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    Dividenden Termine (ex-dates) KW 34 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 34 / 2026
    Foto: Oleksandr - stock.adobe.com

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 34 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im August 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 34 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    KLA Corporation
    		+0,93 % 17.08.
    United Parcel Service Registered (B)
    		+6,59 % 17.08.
    Oxford Square Capital
    		+19,99 % 17.08.
    Oxford Lane Capital Corp
    		+28,61 % 17.08.
    ARMOUR Residential REIT
    		+17,28 % 17.08.
    ConocoPhillips
    		+3,38 % 17.08.
    DHT Holdings
    		+6,29 % 17.08.
    Rockwell Automation
    		+1,70 % 17.08.
    ExxonMobil Holdings Corporation
    		+3,59 % 17.08.
    CompoSecure Registered (A)
    		- 17.08.
    US Global Investors (A)
    		+3,82 % 17.08.
    Southern
    		+3,28 % 17.08.
    Kimbell Royalty Partners
    		+11,46 % 17.08.
    PennyMac Financial Services
    		+1,13 % 17.08.
    Capital One Financial
    		+1,27 % 17.08.
    Black Hills
    		+4,35 % 17.08.
    American States Water
    		+2,55 % 17.08.
    Gen Digital
    		+1,85 % 17.08.
    Murphy Oil
    		+5,07 % 17.08.
    A10 Networks
    		+1,31 % 17.08.
    Donaldson
    		+1,61 % 17.08.
    Petrus Resources
    		+8,13 % 17.08.
    Global Water Resources
    		+2,96 % 17.08.
    UMH Properties
    		+5,40 % 17.08.
    Scorpio Tankers
    		+3,57 % 17.08.
    Principal Real Estate Income Fund
    		+12,14 % 17.08.
    Tiptree
    		+1,13 % 17.08.
    Kodiak Gas Services
    		+4,94 % 17.08.
    Artisan Partners Asset Management Registered (A)
    		+8,10 % 17.08.
    Lindsay
    		+1,08 % 17.08.
    Phillips Edison & Company
    		+3,58 % 17.08.
    XAI Floating Rate & Alternative Income Trust
    		+14,90 % 17.08.
    John Bean Technologies
    		+0,30 % 17.08.
    Healthpeak Pptys
    		+6,70 % 17.08.
    The Carlyle Group
    		+2,63 % 17.08.
    NorthWestern
    		+4,56 % 17.08.
    Highwoods Properties
    		+6,76 % 17.08.
    UDR
    		+4,47 % 17.08.
    ANGEL OAK FINL /COM BEN INT
    		+10,29 % 17.08.
    Medallion Financial
    		+4,87 % 17.08.
    Clarus Corporation
    		+2,84 % 17.08.
    SunCoke Energy
    		+5,87 % 17.08.
    First Hawaiian
    		+4,14 % 17.08.
    Healthstream
    		+0,45 % 17.08.
    Jerash Holdings (US)
    		+6,20 % 17.08.
    Unitil
    		+3,48 % 17.08.
    Chemed
    		+0,46 % 17.08.
    Middlesex Water
    		+2,62 % 17.08.
    GABELLI MULTIME/COM
    		+25,27 % 17.08.
    DBS Group Holdings
    		+5,71 % 17.08.
    Icahn Enterprises LP Depositary Units
    		+21,16 % 17.08.
    Reynolds Consumer Products
    		+3,84 % 17.08.
    Artesian Resources (A)
    		+3,77 % 17.08.
    Selective Insurance Group
    		+1,93 % 17.08.
    Global Industrial Company
    		+3,79 % 17.08.
    CNA Financial
    		+3,82 % 17.08.
    Genco Shipping & Trading
    		+5,05 % 17.08.
    Paramount Resources (A)
    		+2,73 % 17.08.
    United Parcel Service
    		+6,59 % 17.08.
    Pearl Diver Credit Company
    		+15,28 % 17.08.
    Gabelli Global/Sh USD
    		+6,77 % 17.08.
    Quad/Graphics Registered (A)
    		+5,14 % 17.08.
    Natural Grocers by Vitamin Cottage
    		+1,08 % 17.08.
    DTF TAX-FREE IN/SH
    		+3,49 % 17.08.
    GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
    		+7,96 % 17.08.
    ONE Gas
    		+3,53 % 17.08.
    North European Oil Royalty Trust Certs.of Benef.Interest
    		+14,27 % 17.08.
    Pearl Diver CR Inc Preferred
    		+7,32 % 17.08.
    Southwest Gas Holdings
    		+3,15 % 17.08.
    Sabine Royalty Trust Unit of Benef.Int.
    		+7,46 % 17.08.
    INVESCO VAN KAM/SH SH BEN INT
    		+6,79 % 17.08.
    Oxford Lane Capital 7.125 % Cum Red Pfd
    		+7,36 % 17.08.
    INVESCO VAN KAM/COM
    		+10,50 % 17.08.
    Invesco Municipal Income Opportunities Trust
    		+5,43 % 17.08.
    INVESCO VAN KAM/SH
    		+7,93 % 17.08.
    Summit Hotel Properties
    		+5,92 % 17.08.
    INVESCO VAN KAM/COM
    		+6,86 % 17.08.
    INVESCO VAN KAM/COM
    		+6,68 % 17.08.
    First Busey Depositary Shares (B)
    		- 17.08.
    INVESCO VAN KAM/COM
    		+6,58 % 17.08.
    Invesco Value Municipal Income Trust
    		+6,84 % 17.08.
    INVESCO VAN KAM/SH
    		+6,50 % 17.08.
    Summit Hotel Properties 5.875 % Cum Conv Red Perp Pfd (F)
    		+7,60 % 17.08.
    INVESCO VAN KAM/COM
    		+6,86 % 17.08.
    Oxford Lane Capital 8.25 % Cum Red Pfd
    		- 17.08.
    Oxford Lane Capital 6.00 % Cum Red Pfd
    		- 17.08.
    Yellow Pages
    		+8,62 % 17.08.
    Capital One Financial Depositary Shs (I)
    		- 17.08.
    Summit Hotel Properties 6.25 % Cum Conv Red Perp Pfd (E)
    		- 17.08.
    USCB Financial Holdings Registered (A)
    		+2,24 % 17.08.
    BRBI BR Partners
    		- 17.08.
    Invesco Quality Municipal Income Trust
    		+6,86 % 17.08.
    Capital One Financial Depositary Shs (J)
    		- 17.08.
    Regeneron Pharmaceuticals
    		- 18.08.
    Constellation Energy
    		+0,56 % 18.08.
    Bunge Global
    		+3,03 % 18.08.
    BWX Technologies
    		+0,77 % 18.08.
    Gladstone Investment
    		+11,70 % 18.08.
    Cognizant Technology Solutions (A)
    		+1,60 % 18.08.
    Phillips 66
    		+3,66 % 18.08.
    Gladstone Commercial
    		+8,96 % 18.08.
    Westinghouse Air Brake Technologies (doing business Wabtec Corp)
    		+0,51 % 18.08.
    Jefferies Financial Group
    		+2,70 % 18.08.
    Atkore
    		+1,84 % 18.08.
    Gladstone Capital Corp
    		+9,25 % 18.08.
    Gladstone Land
    		+5,76 % 18.08.
    Avista
    		+5,04 % 18.08.
    Evergy
    		+3,87 % 18.08.
    Helmerich & Payne
    		+4,52 % 18.08.
    Reinsurance Group America
    		+1,87 % 18.08.
    Deluxe
    		+6,51 % 18.08.
    Landstar System
    		+2,46 % 18.08.
    AdvanSix
    		+3,25 % 18.08.
    PROG Holdings
    		+1,79 % 18.08.
    Timken
    		+1,80 % 18.08.
    Twin Disc
    		+1,59 % 18.08.
    Natural Resource Partners
    		+4,15 % 18.08.
    International Game Technology
    		+21,66 % 18.08.
    Weyco Group
    		+9,13 % 18.08.
    Clipper Realty
    		+9,65 % 18.08.
    First Mid Bancshares
    		+2,59 % 18.08.
    ARKO Petroleum Registered (A)
    		- 18.08.
    Avidia Bancorp
    		- 18.08.
    Gladstone Land 6 % Cum Red Pfd (B)
    		+5,76 % 18.08.
    Gladstone Commercial 6 % Cum Red Pfd (G)
    		- 18.08.
    Gladstone Commercial 6.625 % Cum Red Pfd (E)
    		- 18.08.
    S & T Bancorp
    		+3,55 % 18.08.
    Algoma Central
    		+4,77 % 18.08.
    Gladstone Land 6 % Cum Red Pfd (C)
    		- 18.08.
    Chevron Corporation
    		+4,50 % 19.08.
    Archer Daniels Midland Company
    		+3,82 % 19.08.
    Snap-On
    		+2,68 % 19.08.
    Centerra Gold
    		+2,69 % 19.08.
    Apollo Global Management
    		+1,39 % 19.08.
    Powell Industries
    		+0,47 % 19.08.
    Verisign
    		+0,87 % 19.08.
    Aflac
    		+2,14 % 19.08.
    Hasbro
    		+3,89 % 19.08.
    Equinix
    		+2,27 % 19.08.
    Marathon Petroleum Corporation
    		+2,18 % 19.08.
    Ormat Technologies
    		+0,57 % 19.08.
    Fortis
    		+3,51 % 19.08.
    Aramark
    		+1,08 % 19.08.
    GeoPark USD
    		+6,61 % 19.08.
    Marketaxess Holding
    		+1,58 % 19.08.
    Tutor Perini
    		+0,09 % 19.08.
    Consolidated Edison
    		+3,39 % 19.08.
    Community Healthcare Trust
    		+11,58 % 19.08.
    Palomar Holdings
    		- 19.08.
    Kelly Services Registered (A)
    		+2,57 % 19.08.
    Carlisle Cos
    		+1,16 % 19.08.
    Navigator Holdings
    		+1,41 % 19.08.
    W&T Offshore
    		+2,43 % 19.08.
    DWS Municipal Income Trust
    		+8,14 % 19.08.
    Excelerate Energy Registered (A)
    		+1,04 % 19.08.
    Allient
    		+0,35 % 19.08.
    Enerflex
    		+1,28 % 19.08.
    OneSpaWorld Holdings
    		+0,87 % 19.08.
    Spok Holdings
    		+7,94 % 19.08.
    Regional Management
    		+3,50 % 19.08.
    Loews
    		+0,27 % 19.08.
    BGC Group Registered (A)
    		+0,86 % 19.08.
    MarketWise Registered (A)
    		+12,59 % 19.08.
    SandRidge Energy
    		+3,92 % 19.08.
    BOK Financial
    		+2,21 % 19.08.
    Kelly Services Conv (B)
    		+2,49 % 19.08.
    Carlyle Credit Income Fund 7.375 % Red Pfd
    		- 19.08.
    Microsoft
    		+0,74 % 20.08.
    2G ENERGY
    		+0,62 % 20.08.
    Marriott International Registered (A)
    		+0,97 % 20.08.
    Applied Materials
    		+1,00 % 20.08.
    Legal & General Group
    		+8,47 % 20.08.
    Imperial Brands
    		+5,16 % 20.08.
    Anglo American
    		+1,45 % 20.08.
    Resmed
    		+0,90 % 20.08.
    Cognex
    		+0,89 % 20.08.
    InterContinental Hotels Group
    		+1,99 % 20.08.
    Centrica
    		+2,95 % 20.08.
    TransUnion
    		+0,53 % 20.08.
    Walker & Dunlop
    		+3,58 % 20.08.
    Sabre Insurance Group
    		+10,18 % 20.08.
    Woodward
    		+0,50 % 20.08.
    Mondi
    		+5,31 % 20.08.
    Brunswick
    		+2,81 % 20.08.
    LKQ
    		+3,38 % 20.08.
    Chiron Real Estate
    		+9,15 % 20.08.
    ARKO
    		+2,62 % 20.08.
    Materion
    		+0,56 % 20.08.
    LeMaitre Vascular
    		+0,93 % 20.08.
    Centerpoint Energy
    		+2,28 % 20.08.
    Olympia Financial Group
    		+6,26 % 20.08.
    SBA Communications Registered (A)
    		+2,04 % 20.08.
    Zurn Elkay Water Solutions Corporation
    		+0,93 % 20.08.
    Chord Energy Corporation
    		+5,30 % 20.08.
    Concentra Group Holdings Parent
    		+1,16 % 20.08.
    Assured Guaranty (Bermuda)
    		+1,58 % 20.08.
    Warner Music Group Registered (A)
    		+2,33 % 20.08.
    Littelfuse
    		+1,21 % 20.08.
    Columbia Sportswear
    		+1,98 % 20.08.
    Finning International
    		+2,14 % 20.08.
    InterContinental Hotels Group
    		+2,00 % 20.08.
    Southside Bancshares
    		+4,86 % 20.08.
    Tempur Sealy International
    		+0,84 % 20.08.
    Enact Holdings
    		+2,24 % 20.08.
    Cohort
    		+1,59 % 20.08.
    Bar Harbor Bankshares
    		+4,01 % 20.08.
    ConvaTec Group
    		+1,99 % 20.08.
    Plus500
    		+5,73 % 20.08.
    Atkinsrealis Group
    		+0,09 % 20.08.
    Fiera Capital Registered (A)
    		+8,38 % 20.08.
    MS International
    		+2,02 % 20.08.
    Schroder Real Estate Investment Trust
    		+7,20 % 20.08.
    XPS Pensions Group
    		+3,32 % 20.08.
    Supreme
    		+2,76 % 20.08.
    Cascades
    		+4,67 % 20.08.
    PERSONAL ASSETS TRUST PLC
    		+1,17 % 20.08.
    Speedy Hire
    		+7,17 % 20.08.
    Hennessy Advisors
    		+4,98 % 20.08.
    Investec Non-Cum Non-Part Non-Red Pref
    		+10,67 % 20.08.
    Ibstock
    		+2,39 % 20.08.
    JPMorgan UK Small Cap Growth & Income GBP
    		+4,72 % 20.08.
    Walmart
    		+1,18 % 21.08.
    Var Energi
    		+14,68 % 21.08.
    Amgen
    		+3,08 % 21.08.
    Torex Gold Resources
    		- 21.08.
    Viatris
    		+4,92 % 21.08.
    Cummins Inc.
    		+1,98 % 21.08.
    Sherwin-Williams
    		+0,89 % 21.08.
    Diana Shipping
    		+2,34 % 21.08.
    LTC Properties
    		+6,46 % 21.08.
    Cogent Communications Holdings
    		+6,46 % 21.08.
    Hilton Worldwide Holdings
    		+0,23 % 21.08.
    Star Bulk Carriers
    		+1,69 % 21.08.
    Bath & Body Works
    		+2,10 % 21.08.
    The Scotts Miracle-Gro (A)
    		+4,07 % 21.08.
    Jacobs Solutions
    		+0,72 % 21.08.
    ACCO Brands
    		+7,84 % 21.08.
    Te Connectivity
    		+1,12 % 21.08.
    VAALCO Energy
    		+6,83 % 21.08.
    Karat Packaging
    		+6,79 % 21.08.
    LCI Industries
    		+4,52 % 21.08.
    Fortune Brands Innovations
    		+1,97 % 21.08.
    Primerica
    		+1,54 % 21.08.
    The St. Joe Company
    		+1,16 % 21.08.
    Kemper
    		+2,40 % 21.08.
    Global Ship Lease Registered (A)
    		+7,69 % 21.08.
    US Physical Therapy
    		+2,34 % 21.08.
    Manulife Financial
    		+3,95 % 21.08.
    HCI Group
    		+1,06 % 21.08.
    Barrett Business Services
    		+0,79 % 21.08.
    Angel Oak Mortgage REIT
    		+13,29 % 21.08.
    US Lime & Minerals
    		+0,22 % 21.08.
    Gerdau
    		+3,47 % 21.08.
    TE Connectivity
    		+1,12 % 21.08.
    Park National
    		+3,42 % 21.08.
    Imperial Brands
    		+6,76 % 21.08.
    Bank Of The James Financial Group
    		+2,71 % 21.08.
    Quebecor (A)
    		+2,50 % 21.08.
    Quebecor (B)
    		+3,42 % 21.08.
    Central Bancompany
    		+4,74 % 21.08.

    Die Dividendenrenditen in der KW 34 / 2026 reichen von +0,09 % bei Tutor Perini bis +28,61 % bei der Oxford Lane Capital Corp Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Hinweis zu Dividenden in der KW 34 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 34 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im August 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im August, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.





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