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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Dax in Rekordsichtweite

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet voraussichtlich etwas stärker
    • US-Börsen schließen nach schwachen Daten leichter
    • Asiens Börsen entwickeln sich uneinheitlich
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Dax in Rekordsichtweite
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)

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    DEUTSCHLAND: - Der Dax dürfte etwas stärker in die neue Woche starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,2 Prozent höher auf 26.495 Punkte. Am vergangenen Mittwoch hatte er mit 26.573 Punkten seinen bisherigen Höchststand erreicht, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Über die Woche gesehen legte er dennoch knapp ein halbes Prozent auf 26.440 Punkte zu. Der Iran-Krieg bleibt zwar ungelöst, hatte aus Anlegersicht zuletzt aber seinen Schrecken ein Stück weit verloren.

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    USA: - MODERATE - Am US-Aktienmarkt haben am Freitag schwächere Wirtschaftsdaten die Anleger etwas skeptischer gestimmt. Die wichtigsten Indizes schlossen im Minus. Der Tech-Index Nasdaq 100 sank um 0,13 Prozent auf 30.046,14 Punkte. Auf Wochensicht steht ein Plus von 1,1 Prozent zu Buche. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am Freitag 0,20 Prozent auf 53.732,41 Punkte. Daraus resultiert eine Wochenbilanz von minus 0,6 Prozent. Für den am Vortag auf ein Rekordhoch gekletterten marktbreiten S&P 500 ging es mit einem Abschlag von 0,17 Prozent auf 7.785,76 Zähler ins Wochenende, sodass sich auf die Woche gesehen ein Plus von 0,4 Prozent ergibt.

    ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen im asiatisch-pazifischen Raum haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Am japanischen Markt ging es nach Daten zur Wirtschaftsentwicklung des Landes nur moderat nach oben. So hatte sich das Wachstum in den drei Monaten bis Ende Juni unerwartet verlangsamt. Der Nikkei 225 gewann im späten Handel 0,3 Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen stieg um 0,8 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 1,6 Prozent. Der australische Verluste gab es hingegen in Australien und Indien.

    ^
    DAX 26.440,31 0,53%
    XDAX 26.456,73 0,28%
    EuroSTOXX 50 6.539,59 -0,09%
    Stoxx50 5.504,99 -0,40%

    DJIA 53.732,41 -0,20%
    S&P 500 7.785,76 -0,17%
    NASDAQ 100 30.046,14 -0,13%
    °

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    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 124,31 0,06% °

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1585 0,13%
    USD/Yen 159,11 -0,13%
    Euro/Yen 184,33 0,00%
    °

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 63.467 1,01%
    (USD, Bitstamp)
    °

    ROHÖL:

    ^
    Brent 88,61 +0,09 USD WTI 82,21 -0,19 USD °

    /mis





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