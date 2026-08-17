Hormus-Schock: Fujairahs Treibstoffgeschäft bricht um 64 Prozent ein

Die Verkäufe von Schiffstreibstoff im Hafen von Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten haben sich im Juli deutlich vom Rekordtief des Vormonats erholt, wie Reuters berichtet. Es war der erste monatliche Anstieg in diesem Jahr. Grund dafür war eine kurze Ruhephase im Konflikt zwischen den USA und dem Iran, in der Vorräte wieder aufgefüllt werden konnten. Im Juni und Juli gelang es zudem mehr Tankern, die Straße von Hormus zu verlassen. Die wichtige Meerenge ist seit den Angriffen der USA und Israels auf den Iran Ende Februar weitgehend blockiert. Trotz der leichten Entspannung blieb das Verkehrsaufkommen jedoch deutlich unter dem Niveau vor Beginn des Konflikts.

Nach Daten der Fujairah Oil Industry Zone, die von S&P Global veröffentlicht wurden, beliefen sich die Bunkerölverkäufe ohne Schmierstoffe im Juli auf 231.865 Kubikmeter, rund 230.000 Tonnen. Im Juni waren sie auf ein Rekordtief von 86.769 Tonnen gefallen. Besonders stark erholte sich der Absatz von schwefelarmem Restbunkeröl. Er hat sich gegenüber dem Vormonat mehr als verdreifacht und erreichte 145.187 Kubikmeter. Der Absatz von Schweröl mit hohem Schwefelgehalt stieg zugleich um 66 Prozent auf 70.312 Kubikmeter. Auch bei Schiffsdiesel zeigte sich eine deutliche Belebung. Der Absatz von schwefelarmem Schiffsdiesel hat sich auf 16.198 Kubikmeter mehr als verdoppelt. Andere Schiffsdieselsorten kamen dagegen nur auf 168 Kubikmeter, sieben Prozent weniger als im Juni. Mit der Verschiebung der Absatzmengen veränderte sich auch der Produktmix. Der Marktanteil von schwefelarmem Bunkeröl stieg im Juli von 51 auf 70 Prozent. Der Anteil von schwefelreichem Bunkeröl sank entsprechend von 49 auf 30 Prozent.

Trotz der kräftigen Erholung im Juli bleibt Fujairah weit von seinem früheren Geschäft entfernt. Im Juli 2025 wurden dort noch rund 641.000 Kubikmeter Schiffstreibstoff verkauft. Das aktuelle Volumen liegt damit etwa 64 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Auch gegenüber 2024 beträgt das Minus mehr als 60 Prozent. Der Einbruch zeigt, wie stark der Krieg und die Einschränkungen in der Straße von Hormus den wichtigen Bunkerstandort getroffen haben. Fujairah liegt zwar außerhalb der Meerenge, ist aber eng mit dem Tankerverkehr durch Hormus verbunden. 2025 gehörte der Hafen mit rund 7,4 Millionen Kubikmetern Bunkerverkäufen noch zu den größten Schiffstreibstoff-Hubs der Welt.

Seit Beginn des Konflikts ist ein Teil der Nachfrage jedoch in andere Häfen ausgewichen. Händler berichteten unter anderem von stärkerem Geschäft in Singapur, Indien, Colombo, Rotterdam sowie entlang der Route um das Kap der Guten Hoffnung. Auch chinesische Häfen wie Zhoushan profitieren von der Verlagerung. Damit ist der Juli-Anstieg bislang vor allem eine Erholung von einem extrem niedrigen Niveau. Sollte der Verkehr durch die Straße von Hormus länger eingeschränkt bleiben, droht Fujairah dauerhaft Marktanteile an konkurrierende Bunkerstandorte zu verlieren.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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