BERENBERG stuft Adesso auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Adesso mit einem Kursziel von 128 Euro auf "Buy" belassen. Dank eines dicken Auftragsbuchs und der sich verbessernden Auslastung der Belegschaft erscheine die Mitte der operativen Ergebniszielspanne (Ebitda) für 2026 gut erreichbar, schrieb Wolfgang Specht am Freitag. Die Aktien, die mit einem prozentual zweistelligen Branchenabschlag gehandelt würden, verdienten daher eine Kurserholung./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 58,55EUR auf Lang & Schwarz (17. August 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Wolfgang Specht

Analysiertes Unternehmen: Adesso

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 128

Kursziel alt: 128

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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