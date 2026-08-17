BERENBERG stuft Adesso auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Adesso mit einem Kursziel von 128 Euro auf "Buy" belassen. Dank eines dicken Auftragsbuchs und der sich verbessernden Auslastung der Belegschaft erscheine die Mitte der operativen Ergebniszielspanne (Ebitda) für 2026 gut erreichbar, schrieb Wolfgang Specht am Freitag. Die Aktien, die mit einem prozentual zweistelligen Branchenabschlag gehandelt würden, verdienten daher eine Kurserholung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 58,55EUR auf Lang & Schwarz (17. August 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Wolfgang Specht
Analysiertes Unternehmen: Adesso
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 128
Kursziel alt: 128
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Wolfgang Specht
Analysiertes Unternehmen: Adesso
Aktieneinstufung neu: positiv
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