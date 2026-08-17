Berenberg hebt Ziel für SFC Energy auf 27,50 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 20,98 auf Lang & Schwarz (17. August 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um +1,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,03 %.

Die Marktkapitalisierung von SFC Energy bezifferte sich zuletzt auf 362,41 Mio..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +25,15 %/+357,28 % bedeutet.