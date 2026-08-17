ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für SFC Energy auf 27,50 Euro - 'Buy'
- Berenberg hebt SFC-Energy-Kursziel auf 27,50 Euro
- SFC Energy überzeugt im zweiten Quartal deutlich
- Prognosen und Margenschätzungen werden angehoben
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SFC Energy von 24 auf 27,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe im zweiten Quartal überraschend stark abgeschnitten, und die nach oben hin präzisierte Jahresprognose erscheine immer noch zu vorsichtig, schrieb Robert-Jan van der Horst am Freitag in seinem Rückblick auf die Zahlen. Daher hob er seine Schätzungen für das Jahr sowie seine mittelfristigen Margenprognosen an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 16:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie
Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 20,98 auf Lang & Schwarz (17. August 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um +1,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,03 %.
Die Marktkapitalisierung von SFC Energy bezifferte sich zuletzt auf 362,41 Mio..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +25,15 %/+357,28 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 27,50 Euro
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Community Beiträge zu SFC Energy - 756857 - DE0007568578
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Den Gedanken hatte ich auch, aber: die Party geht erst richtig los und der Kurs ist weit von dem entfernt, wo er bei diesen Zahlen sein müsste. SFC skaliert jetzt gerade operativ und deshalb steige ich nicht aus, habe mich revidiert. Das ist kein positives Momentum, sondern der Anfang einer positiven Entwicklung. Aber jeder kanns sehen, wie er es will.
Meiner Meinung nach wird Q2 gut aber den neuen U-Rekord erwarte ich für Q3.
Ehrlich gesagt, ich bin nicht dein Weckdienst.