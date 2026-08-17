Sprung geschafft

Ende der vergangenen Woche gelang schließlich der Ausbruch über diese Marke. Damit lässt sich die rund zwei Monate dauernde Konsolidierung im Nachhinein als sogenannte bullische Flagge einordnen – ein charttechnisches Muster, das häufig auf eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends hindeutet.

Bereits Ende Juli hatte der NASDAQ 100 im Bereich von 29.000 Punkten und rund um seinen 50-Tage-Durchschnitt die Chance auf eine weitere Abwärtsbewegung nicht genutzt. Stattdessen setzte der Index seinen Erholungsweg fort und nahm zunächst die obere Begrenzung des damaligen Abwärtstrendkanals bei rund 29.830 Punkten ins Visier.

Aus diesem Grund sind kurzfristige Kursgewinne in Richtung der Jahres- und Rekordhochs von Anfang Juni bei 30.762 Punkten nun sehr wahrscheinlich. Sollte der Index auch diese Marke nachhaltig überwinden, könnte ein weiteres Kaufsignal entstehen. Mittelfristig wäre dann sogar ein Anstieg bis auf 32.866 Punkte möglich.

Für Anleger wäre ein solches Szenario entsprechend interessant. Auf der Unterseite bleibt dagegen die Marke von 28.780 Punkten entscheidend. Erst ein nachhaltiger Tagesschlusskurs darunter würde auf einen größeren Rückschlag hindeuten. In diesem Fall könnte der NASDAQ 100 bis auf 26.182 Punkte fallen und damit den ursprünglichen Zielbereich der zuvor ausgebildeten Diamantformation erreichen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 30.046 Punkte

Kursziel : 30.762 Punkte

Renditechance via DN4BE1 : 40 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

NASDAQ 100-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN4BE1 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,50 - 1,51 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 28.302,811 Punkte Basiswert: NASDAQ 100-Index KO-Schwelle: 28.302,811 Punkte akt. Kurs Basiswert: 30.046,14 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 30.762 Punkte Hebel: 17,33 Kurschance: + 40 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN038T Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,51 - 1,52 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 31.805,978 Punkte Basiswert: NASDAQ 100-Index KO-Schwelle: 31.805,978 Punkte akt. Kurs Basiswert: 30.046,14 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 17,25 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.