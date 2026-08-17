Folgekaufsignal bald möglich

Aus charttechnischer Sicht wäre zunächst jedoch ein Ausbruch des zuletzt gebildeten Keils nach unten zu erwarten. In diesem Fall könnte die Aktie bis auf 577,10 US-Dollar zurücksetzen. Spätestens ab 563,26 US-Dollar könnte anschließend wieder die stark beachtete Widerstandszone rund um das 61,8-%-Fibonacci-Retracement bei 610,50 US-Dollar in den Fokus rücken.

Auch fundamental sprechen einige Faktoren für weitere Kurschancen. Die Nachfrage nach Luftabwehrraketen von Lockheed Martin ist beim US-Militär und bei zahlreichen anderen Staaten sehr hoch. Sollte sich im Bereich von 500,00 US-Dollar ein stabiler Boden bilden, wäre aus fundamentaler Sicht eine Fortsetzung der Rallye möglich.

Gelingt der Aktie ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke, könnte sich weiteres Aufwärtspotenzial ergeben. Dann wäre ein Anstieg zurück zu den Rekordständen von Anfang dieses Jahres bei 687,50 US-Dollar möglich. Hält das starke Momentum auch in den kommenden Monaten an, wäre langfristig sogar ein Kursanstieg bis auf 763,46 US-Dollar denkbar.

Auf der Unterseite ist dagegen Vorsicht angesagt: Ein Rückfall unter 540,00 US-Dollar wäre ein deutlich negatives Signal. In diesem Fall könnte ein schnellerer Kursrutsch bis auf 498,95 US-Dollar drohen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Buy-Limit-Order : 563,26 US-Dollar

Kursziele : 687,50 und 763,46 US-Dollar

Renditechance via DN3ZXX : 180 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Lockheed Martin Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN3ZXX Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,72 - 0,73 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 525,7584 US-Dollar Basiswert: Lockheed Martin Corp. KO-Schwelle: 525,7584 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 608,68 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 763,46 US-Dollar Hebel: 7,26 Kurschance: + 180 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8XYF Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,77 - 0,78 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 696,574 US-Dollar Basiswert: Lockheed Martin Corp. KO-Schwelle: 696,574 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 608,68 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,80 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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