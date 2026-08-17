BARCLAYS stuft Prosus auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Prosus von 70,50 auf 68,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Ross passte seine Schätzungen am Freitag an die Jahresbilanz der Beteiligungsgesellschaft sowie den Quartalsbericht ihres größten Investments Tencent an. Für Tencent sieht er weiter gute Aussichten dank KI./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2026 / 16:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2026 / 16:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 38,03EUR auf Tradegate (17. August 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Prosus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 68
Kursziel alt: 70,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Prosus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 68
Kursziel alt: 70,50
Währung: EUR
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