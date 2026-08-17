BARCLAYS stuft Prosus auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Prosus von 70,50 auf 68,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Ross passte seine Schätzungen am Freitag an die Jahresbilanz der Beteiligungsgesellschaft sowie den Quartalsbericht ihres größten Investments Tencent an. Für Tencent sieht er weiter gute Aussichten dank KI./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2026 / 16:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 38,03EUR auf Tradegate (17. August 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Prosus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 68

Kursziel alt: 70,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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