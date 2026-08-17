Silber mit Rally: +1,71 % in 24h auf 65,80 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 22,87935USD. Heute, bei 65,80USD, wäre daraus ein Vermögen von 14.380,7USD geworden – ein Plus von +187,61 %.

Mit einem kräftigen Anstieg vonerreicht Silber 65,80. Händler sprechen von einer dynamischen Rally, die durch zunehmendes Kaufinteresse gestützt wird. Der Markt zeigt damit klare Stärke.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um weiter steigende Silberpreise, begünstigt durch höhere Öl- und Energiekosten sowie eine mögliche Angebotsverknappung. Diskutiert wird, dass etablierte Minen nahe ihrer All-in-Sustaining Costs profitabel sein könnten, während neue Projekte wegen fehlenden Cashflows und schwieriger Finanzierung später in Produktion gehen. Zudem werden Gold- und Silberprognosen sowie die relative Stärke von Bergbauaktien thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.