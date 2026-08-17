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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg hebt Ziel für Talanx auf 163 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg hebt Talanx-Kursziel auf 163 Euro
    • Einstufung bleibt auf Buy nach Halbjahreszahlen
    • Gewinnschätzungen für 2026 und 2027 angehoben
    ANALYSE-FLASH - Berenberg hebt Ziel für Talanx auf 163 Euro - 'Buy'
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Talanx von 158 auf 163 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Huttner hob am Freitagnachmittag seine Schätzungen für den Überschuss des Versicherers in den Jahren 2026 und 2027 nach dessen Halbjahreszahlen an. Er glaubt, das Talanx den Ausblick mit den Zahlen zum dritten Quartal noch einmal erhöhen wird./rob/ajx/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 15:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Talanx Aktie

    Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 119,5 auf Tradegate (17. August 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Talanx Aktie um +3,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von Talanx bezifferte sich zuletzt auf 30,73 Mrd..

    Talanx zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 141,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 163,00EUR was eine Bandbreite von +5,04 %/+36,97 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 163 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 163,00, was eine Steigerung von +36,97% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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