Lazard baut DACH-Geschäft aus: Superina wird Schweiz-Chef
Mit einem prominenten Neuzugang setzt Lazard ein klares Signal: Die Beratung in der DACH-Region soll wachsen – besonders in der Schweiz, wo Dr. Marco Superina künftig eine Schlüsselrolle übernimmt.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Lazard baut sein Finanzberatungsgeschäft in der DACH-Region aus und stärkt damit seine langfristige Wachstumsstrategie „Lazard 2030“.
- Dr. Marco Superina wurde zum Leiter des Investmentbankings für die Schweiz ernannt und wird von Zürich aus tätig sein.
- Superina berät künftig Schweizer und internationale Unternehmen, Unternehmer sowie Finanzinvestoren bei Fusionen und Übernahmen, Kapitallösungen und strategischen Fragen.
- Er wird Teil des DACH-Führungsteams unter Leitung von Marcus Schenck und soll Lazards Präsenz sowie lokale Expertise in der Schweiz ausbauen.
- Superina wechselt von UBS zu Lazard, wo er zuletzt das Global Banking Switzerland leitete; zuvor hatte er verschiedene Führungspositionen bei Credit Suisse inne.
- Lazard wurde 1848 gegründet und bietet weltweit Finanzberatung unter anderem zu M&A, Kapitalmärkten, Restrukturierungen und strategischen Fragen sowie Vermögensverwaltung an.
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