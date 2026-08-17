Lazard Names Dr. Marco Superina Swiss IB Lead as DACH Business Expands
Lazard sharpens its Swiss focus: with Dr. Marco Superina in Zurich, the firm boosts its DACH advisory reach and deepens its role in strategic deals.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Lazard is expanding its Financial Advisory business in the DACH region and strengthening its presence in Switzerland.
- Dr. Marco Superina has been appointed to lead investment banking for Switzerland and will be based in Zurich.
- Superina will advise Swiss and international companies, entrepreneurs, and financial sponsors on M&A, capital solutions, and other strategic matters.
- He will join Lazard’s DACH management team, led by Marcus Schenck, Head of Financial Advisory for the DACH region.
- Superina joins from UBS, where he was Head of Global Banking Switzerland, and previously held senior M&A roles at Credit Suisse.
- The appointment supports Lazard’s long-term “Lazard 2030” growth strategy and combines local Swiss expertise with the firm’s global advisory platform.
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