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    Steyr Motors senkt 2026-Prognose und kassiert Mittelfristziel 2027

    Steyr Motors gerät bei seinen Zukunftsplänen ins Stocken: Verzögerte Rüstungsaufträge zwingen den Motorenhersteller zu einer deutlichen Korrektur seiner Prognosen.

    Steyr Motors senkt 2026-Prognose und kassiert Mittelfristziel 2027
    • Steyr Motors passt die Prognose für 2026 an und nimmt die Mittelfristprognose für 2027 zurück.
    • Ursache sind Verzögerungen bei internationalen Verteidigungsprojekten, insbesondere bei öffentlichen Beschaffungs-, Genehmigungs- und Abnahmeprozessen.
    • Dadurch konnten im ersten Halbjahr 2026 geplante Umsätze von rund 10 Mio. Euro nicht erzielt werden; eine Kompensation im zweiten Halbjahr wird nicht erwartet.
    • Im ersten Halbjahr 2026 lag der Umsatz bei 22,8 Mio. Euro nach 23,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum; das bereinigte EBIT betrug 0,1 Mio. Euro.
    • Für 2026 erwartet das Unternehmen nun einen Umsatz von rund 56 bis 61 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 8 bis 12 %; zuvor waren 75 bis 95 Mio. Euro Umsatz und mindestens 15 % EBIT-Marge prognostiziert worden.
    • Die bisher für 2027 erwarteten rund 140 Mio. Euro Umsatz und 40 Mio. Euro EBIT werden laut Vorstand nicht erreicht; die Nachfrage besteht jedoch fort, während sich Umsätze teilweise um ein bis zwei Jahre verschieben.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Steyr Motors ist am 19.08.2026.

    Der Kurs von Steyr Motors lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 30,82EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -7,39 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 29,42EUR das entspricht einem Minus von -4,54 % seit der Veröffentlichung.


    Steyr Motors

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    ISIN:AT0000A3FW25WKN:A40TC4
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