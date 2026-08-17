ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Ziel für Ottobock auf 88 Euro - 'Buy'
- Goldman Sachs senkt Ottobocks Kursziel auf 88 Euro
- Goldman Sachs belässt Ottobock weiter auf Buy
- Höhere Kapitalkosten drücken das neue Kursziel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ottobock von 93 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Richard Felton passte seine Schätzungen für den Orthopädietechnik-Spezialisten am Freitag an den soliden Quartalsbericht an. Das geringere Kursziel begründet er mit höheren Kapitalkosten und einem niedrigeren Bewertungsmultiplikator./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 21:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie
Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 58,00 auf Tradegate (17. August 2026, 08:16 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um +0,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 3,71 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 88,00EUR was eine Bandbreite von +13,99 %/+51,99 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 88 Euro
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Community Beiträge zu Ottobock - BCK222 - DE000BCK2223
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Also , das Ottobock Geschäfte in / mit Russland macht finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Da gibt es ganz andere Firmen in Deutschland und Europa , die dort nach wie vor Geschäfte machen.
mir kann es ja egal sein, da ich hier nicht investiert bin. Aber:
Man bekommt sie bestimmt noch für 40 € oder sogar noch günstiger.
Momentan für mich KEIN Kauf.