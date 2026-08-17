Goldman senkt Ziel für Ottobock auf 88 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie

Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 58,00 auf Tradegate (17. August 2026, 08:16 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um +0,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,39 %.

Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 3,71 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 88,00EUR was eine Bandbreite von +13,99 %/+51,99 % bedeutet.