AKTIE IM FOKUS
OHB erholt nach Bericht zum europäischen Satellitennetzwerk
- OHB-Aktien steigen nach Handelsblatt-Bericht
- Auf Tradegate erreichen die Papiere 275 Euro
- 18 MEO-Satelliten bringen OHB fast eine Milliarde
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des SDax-Neulings OHB sind am Montagmorgen nach einem "Handelsblatt"-Bericht vom Wochenende in Gang gekommen. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Papiere des Entwicklers von Raumfahrtsystemen um rund 6 Prozent über ihren Xetra-Schluss vom Freitag auf 275 Euro. Damit setzten sie sich von ihren 200-Tage-Linien ab auf das höchste Niveau seit Anfang Juli.
Das Stichwort Raumfahrt stößt am Markt aktuell wieder auf ähnlich viel Interesse wie der KI-Boom. Im Zuge des Börsengangs des US-Konzerns SpaceX geriet der Sektor stärker in den Fokus.
Für Aufmerksamkeit sorgte nun der "Handelsblatt"-Bericht über das europäische Satellitennetzwerk Iris2, in dem es neben dem privaten belgischen Unternehmen Aerospacelab auch um OHB ging.
"Das Bremer Unternehmen wird die 18 sogenannten MEO-Satelliten herstellen, die in einer höheren Erdumlaufbahn kreisen und größer und entsprechend teurer sind", so das "Handelsblatt". "Der Auftragswert dürfte bei knapp einer Milliarde Euro liegen."/ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OHB Aktie
Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,83 % und einem Kurs von 271,5 auf Tradegate (17. August 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OHB Aktie um +18,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,03 %.
Die Marktkapitalisierung von OHB bezifferte sich zuletzt auf 5,68 Mrd..
OHB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5885. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1400 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,00EUR.
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Community Beiträge zu OHB - 593612 - DE0005936124
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Das hat keinen Mehrwert zeigt aber, daß man die Grundprinzipien von Aktien nicht verstanden hat.
Das sollte sehr positiv auf OHB ausfallen https://www.hartpunkt.de/eu-und-betreiberkonsortium-erreichen-meilenstein-bei-iris%C2%B2-zahl-der-satelliten-wird-aufgestockt/