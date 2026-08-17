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    AKTIE IM FOKUS

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    OHB erholt nach Bericht zum europäischen Satellitennetzwerk

    Für Sie zusammengefasst
    • OHB-Aktien steigen nach Handelsblatt-Bericht
    • Auf Tradegate erreichen die Papiere 275 Euro
    • 18 MEO-Satelliten bringen OHB fast eine Milliarde
    AKTIE IM FOKUS - OHB erholt nach Bericht zum europäischen Satellitennetzwerk
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des SDax-Neulings OHB sind am Montagmorgen nach einem "Handelsblatt"-Bericht vom Wochenende in Gang gekommen. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Papiere des Entwicklers von Raumfahrtsystemen um rund 6 Prozent über ihren Xetra-Schluss vom Freitag auf 275 Euro. Damit setzten sie sich von ihren 200-Tage-Linien ab auf das höchste Niveau seit Anfang Juli.

    Das Stichwort Raumfahrt stößt am Markt aktuell wieder auf ähnlich viel Interesse wie der KI-Boom. Im Zuge des Börsengangs des US-Konzerns SpaceX geriet der Sektor stärker in den Fokus.

    Für Aufmerksamkeit sorgte nun der "Handelsblatt"-Bericht über das europäische Satellitennetzwerk Iris2, in dem es neben dem privaten belgischen Unternehmen Aerospacelab auch um OHB ging.

    "Das Bremer Unternehmen wird die 18 sogenannten MEO-Satelliten herstellen, die in einer höheren Erdumlaufbahn kreisen und größer und entsprechend teurer sind", so das "Handelsblatt". "Der Auftragswert dürfte bei knapp einer Milliarde Euro liegen."/ag/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OHB Aktie

    Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,83 % und einem Kurs von 271,5 auf Tradegate (17. August 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OHB Aktie um +18,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von OHB bezifferte sich zuletzt auf 5,68 Mrd..

    OHB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5885. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1400 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,00EUR.





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    Community Beiträge zu OHB - 593612 - DE0005936124

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um OHBs Kursentwicklung und die Bewertung im Vergleich zu Raumfahrtwerten wie Rocket Lab und SpaceX. Diskutiert werden die jüngste Underperformance, ein möglicher Deutschland-Malus sowie die Kapitalerhöhung, deren Bezugspreis offenbar über dem Börsenkurs liegt. Fundamentale Vorteile OHBs stünden kurzfristig schwacher Kursreaktion und hoher Volatilität gegenüber. Kritisiert werden zudem ein KGV von etwa 71 und der vorherige starke Kursanstieg.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber OHB eingestellt.

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    dpa-AFX
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