ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für Hapag-Lloyd auf 105 Euro - 'Sell'
- UBS hebt Kursziel für Hapag-Lloyd auf 105 Euro
- Rating bleibt trotz höherer Frachtraten auf Sell
- Höhere Schätzungen stärken den kurzfristigen Cashflow
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 102 auf 105 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Cristian Nedelcu hob am Montag seine Schätzungen für die Container-Reederei an und reflektiert damit höhere Frachtraten. Das gestiegene Kursziel spiegele höhere Schätzungen für den kurzfristigen freien Barmittelfluss wider./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 12:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie
Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 131,6 auf Tradegate (17. August 2026, 08:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um +6,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 23,53 Mrd..
Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 114,00EUR was eine Bandbreite von -49,13 %/-17,15 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 105 Euro
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Community Beiträge zu Hapag-Lloyd - HLAG47 - DE000HLAG475
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https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69307628-analyse-flash-jpmorgan-hebt-ziel-fuer-hapag-lloyd-auf-75-euro-underweight-016.htm
https://www.hapag-lloyd.com/de/company/press/releases/2026/06/hanseatic-global-terminals-plans-to-acquire-20--stake-in-eurogat.html
Was dein Einfluss des Iran-Krieges betrifft, dachte ich zunächst auch, dass das zu einem starken Anstieg der Frachtraten führen könnte.
Scheint aber eher nicht so: Bei guten News von der Front, geht der Kurs hoch, bei schlechten 'runter. Also genau das Gegenteil meiner Erwartung.
Grund könnte sein, dass damit ja nicht wirklich die Verfügbarkeit von Frachtkapazität reduziert wird. Die Schiffe, da festhängen, reichen offenbar nicht aus.
Gegenläufig dazu ist vielleicht ein weiterer Effekt: Die Transportkosten und die reduzierte Verfügbarkeit von Öl und Gas haben in China (und wohl auch sonst in Asien) zu einer Drosselung von energieintensiven Produktionen sowie einer Konzentration auf die Versorgung der Heimatmärkte in Asien geführt.
Das könnte dann sogar Schiffskapazitäten freisetzen, also schlecht für H-L.
Profitieren könnten davon andere Unternehmen, etwa der chemischen Industrie in Europa. BASF zB scheint momentan ein klarer Profiteur zu sein.
Nur meine Meinung - viel Glück, wie immer Du Dich entscheidest.