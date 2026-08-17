UBS hebt Ziel für Hapag-Lloyd auf 105 Euro - 'Sell'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 131,6 auf Tradegate (17. August 2026, 08:35 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um +6,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,76 %.

Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 23,53 Mrd..

Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 114,00EUR was eine Bandbreite von -49,13 %/-17,15 % bedeutet.